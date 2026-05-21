台北視障按摩據點設計競賽開跑

「2026台北市視障按摩據點視覺設計競賽暨行銷活動」宣傳記者會啟動儀式。（台北市勞動局提供）

台北市勞動局於今（21）日舉辦「2026神之摩手-台北市視障按摩據點視覺設計競賽暨行銷活動」宣傳記者會。本次賽事邀請全國高中職及大專校院設計好手，為視障按摩據點打造全新招牌。同時也配合今年度行銷推廣活動，只要在合作據點消費滿額即可享有優惠還能抽AirPods Pro 3、品牌藍牙喇叭、空氣清淨機等萬元限量好禮。

台北市勞動局王秋冬局長表示，視障按摩師擁有精湛的專業技術，今年首次結合「青年設計力」與「視障按摩據點推廣行銷」等元素，辦理視覺設計競賽，希望讓年輕世代發揮才華，進一步理解視障族群的職涯價值。競賽徵件自4月30日起至6月21日止，分為高中職組與大專校院組，每組冠軍可獲得新台幣5萬元獎金，總獎金超過20萬元。除了豐厚的獎金外，最終冠軍作品還可以實際做成據點招牌，落實社會共融的理念。

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另外，今年度視障按摩行銷推廣活動也將於6月1日正式開跑。凡民眾於合作據點消費滿800元，即可獲得「200元現金抵用券」及「100元回客優惠抽獎券」乙張，不僅馬上可以享有現金折抵優惠，二次消費還能加碼抽獎資格，希望能讓民眾體驗視障按摩師傅的精湛技術，還能獲得好康優惠，獎項包含品牌高效能抗菌空氣清淨機、AirPods Pro 3、Marshall藍牙喇叭、隨身小包等萬元好禮，讓民眾帶回家。此外，活動亦結合「城市療癒心理測驗」，透過趣味心理測驗推薦民眾適合的視障按摩據點，期望民眾能到現場實際感受視障按摩師的專業技術。

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