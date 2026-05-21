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    92歲老翁持鐮刀與88歲拿鍋互毆！70歲老婦勸架遭殃 竟是為了「反光條」

    2026/05/21 10:00 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣92歲老翁拿鐮刀與88歲持平底鍋互毆，70歲老婦勸架也遭殃，起因竟是反光條。（民眾提供）

    彰化縣92歲老翁拿鐮刀與88歲持平底鍋互毆，70歲老婦勸架也遭殃，起因竟是反光條。（民眾提供）

    彰化線西鄉昨天（20日）傳出老老互毆事件，92歲黃姓老翁在田地綁反光條，引發88歲林姓老翁的不滿，雙方爆發口角，由於黃姓老翁手持割稻子的鐮刀，林翁回家去拿平底鍋，兩人展開鐮刀與平底鍋大戰，林翁頭部遭鐮刀劃傷，林翁弟媳、70歲莊女來勸架跌倒骨折，3人送醫沒有生命危險，全案正在偵辦調查中。

    和美警分局表示，這起意傷害事件發生在昨天下午5點多，地點在線西鄉德興路，兩位老翁因為口角進而演變肢體衝突，是因為92歲黃姓老翁要在田地綁上反光條，88歲林翁認為反光條會反射陽光，就會傷到眼睛，綁太高也會有噪音，林翁就自行就解掉黃翁已綁好的兩條反光條，黃翁看了就不爽，直問是「誰弄的？」林翁坦程是他弄的，雙方就吵了起來。

    警方調查發現，黃、林兩位老翁從吵架進而開始動手，因為黃翁手上拿著割稻的鐮刀，林翁立即回家從廚房拿平底鍋抵抗，兩人越吵越烈，林翁頭部遭到鐮刀割傷，黃翁身上也多處挫傷，而看到兩人在吵架的莊婦，則是林翁的弟媳，也上前勸架，莊婦在推擠中跌倒，造成右腿骨折。

    彰化縣第一消防大隊表示，黃翁送往和美道周醫院、林翁與莊婦送往彰濱秀傳醫院，莊婦骨折需要開刀，目前仍住院中，林翁頭部縫3針，已返家休養，黃翁也已出院返家。

    彰化縣92歲老翁拿鐮刀與88歲持平底鍋互毆，70歲老婦勸架也遭殃，起因竟是反光條。（民眾提供）

    彰化縣92歲老翁拿鐮刀與88歲持平底鍋互毆，70歲老婦勸架也遭殃，起因竟是反光條。（民眾提供）

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