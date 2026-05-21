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    首頁 > 政治

    花蓮總預算401億元史上最高 張峻拋當選縣長「普發1萬」

    2026/05/21 13:19 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣議會議長張峻承諾，他當選縣長將普發1萬元。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議會議長張峻承諾，他當選縣長將普發1萬元。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣政府總預算平均每年約200多億元，去年總預算規模成長到260億元，財劃法後花蓮縣政府今年115年度編列401億元，因府會歧見，最終由內政部依照地方制度法「尊重縣政府編列數」全部通過，對此參選花蓮縣長的議長張峻認為，與其讓花蓮縣政府拿來綁樁亂花，承諾當選縣長，普發現金一萬元。

    花蓮縣議會議長張峻3月宣布參選花蓮縣長，5月中在花蓮各鄉鎮推出大型看板，宣示「拚經濟、百業興」的競選主軸，訴求翻轉花蓮、改善花蓮百業蕭條的現況。

    昨天總統賴清德在520推0-18歲每月5000元政見，張峻今天發「普發總比亂花好！縣在不做我來做」文宣，針對性十足，他強調，花蓮史上最高的401億年度總預算，縣府執行力與規劃均有諸多令人質疑之處，張峻強調增加的161億與其分配不透明，不如將部分的經費，分給每個縣民，他承諾當選縣長，普發現金1萬元！

    今年花蓮縣包括富里、壽豐、鳳林、瑞穗等鄉鎮都通過決議普發振興禮金2000元至3000元，張峻認為，這可見民眾現在最需要的就是地方經濟振興，花蓮縣政府預算總金額來到史上最高的401億元，但有諸多項目浮編，更被外界質疑名目可議，且過去數年接連天災，已重創花蓮觀光產業與在地居民生計，花蓮縣政府的執行能力也一直受到各界質疑，所以與其分配不透明，不如分給每個縣民。

    張峻指出，花蓮縣民普發1萬元，現在的縣政府不願意做，他認為，在嚴守財政紀律下，由鄉親自主決定如何運用財源，是此刻花蓮最需要的。

    花蓮縣政府115年總預算爭議，日前經內政部協商拍板裁示，尊重縣政府編列預算內容照編列數通過。對此張峻說，他尊重中央依法決定，但要再次向花蓮鄉親說明，議會關心的是花蓮經歷重大災害後，縣政府有沒有將納稅人的錢，用在最需要的地方，因為內政部函文中也提到兩項重點：「馬太鞍溪災後重建經費規劃」及「各鄉鎮市補助款分配公平性」，這些本來就應該公開透明，接受民意與議會監督。

    花蓮縣政府總預算今年來到史上規模最大的401億元，暴增160億，花蓮縣長參選人議長張峻今天強調，普發比亂花好，承諾當選縣長普發1萬元。（張峻提供）

    花蓮縣政府總預算今年來到史上規模最大的401億元，暴增160億，花蓮縣長參選人議長張峻今天強調，普發比亂花好，承諾當選縣長普發1萬元。（張峻提供）

    去年光復鄉發生洪災，為了馬太鞍溪特別條例地方說明會不夠透明，議長張峻踹立委傅崐萁桌子「一踹成名」。（民眾提供）

    去年光復鄉發生洪災，為了馬太鞍溪特別條例地方說明會不夠透明，議長張峻踹立委傅崐萁桌子「一踹成名」。（民眾提供）

    花蓮縣議會議長張峻三月宣布參選花蓮縣長，上週起在市區路口設立看板「拚！百業再興」，因花蓮政治板塊偏藍，看板以國旗為底色，訴求帶領花蓮人走出地震、風災後衝擊，經濟復甦。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議會議長張峻三月宣布參選花蓮縣長，上週起在市區路口設立看板「拚！百業再興」，因花蓮政治板塊偏藍，看板以國旗為底色，訴求帶領花蓮人走出地震、風災後衝擊，經濟復甦。（記者花孟璟攝）

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