5000元成長津貼下週說明 行政院否認選前大撒幣

行政院發言人李慧芝今（21）日在院會後記者會強調，「台灣人口對策新戰略」是對國家人口結構變化的全盤考量，最快下週就會向國人報告，「推動人口政策並不是短期撒幣，而是對國家未來最重要的戰略的投資」。（記者鍾麗華攝）

賴總統昨宣布0到18歲的成長津貼，每人每月5000元，經費每年2000億元，對於外界質疑選舉到了就大撒幣？行政院發言人李慧芝今（21）日在院會後記者會強調，「台灣人口對策新戰略」是對國家人口結構變化的全盤考量，最快下週就會向國人報告，「推動人口政策並不是短期撒幣，而是對國家未來最重要的戰略的投資」。

至於外界關心6歲到18歲的兒童帳戶問題，李慧芝解釋，6歲以後進入義務教育，但家庭還是會有日常支出考量，所以希望家長可以把一半存起來，另一半作為日常支出。而從6歲到18歲的成長津貼一半存起來，可讓孩子在成年後有第一桶金。至於是否要強制或帳戶如何設置的部分，會在下週跟大家做完整報告。

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去年藍白推出「台灣未來帳戶特別條例」草案，當時民進黨批在野黨無視財政紀律，提出許多肉桶錢坑法案；衛福部也說，應落實社會投資優先照顧弱勢的精神，兼顧財政紀律與公平配置。外界批評，政府一到選舉就大撒幣，而立院國民黨團18日才推出0到15歲每月5000元育兒補助，藍委稱賴政府是「拿香跟拜」，對於0到6歲健保費全額免費、0到6歲托育補助每半年2萬元，也呼籲政府跟進。

對此，李慧芝說，少子化是全球趨勢，多數歐美國家生育率也持續下降，全世界跟台灣都面臨相同挑戰，所以政府才會提出台灣人口對策新戰略。而這個對策，是經過非常長時間的規劃，也經過很長時間的盤整，從生育、養育到教育，打造0到18歲全程支持的完整方案。

李慧芝指出，0到18歲的成長津貼只是其中1項措施而已，政府還規劃育兒支持、教育協助、友善職場措施。目標就是要減輕家庭的負擔，讓年輕人敢生，且安心養，不僅減輕家長，甚至是整個家庭三代的壓力，我們要支持照顧者，也要照顧這些照顧者。

李慧芝強調，政府在規劃重大政策時，都會做通盤且完整的財政評估，也會兼顧財政紀律與世代公平及國家永續發展。至於外界所關心財源問題，政府會在兼顧國家財政永續下，妥善規劃。她說，這幾年在全體國人共同努力下，台灣經濟表現相當亮眼，經濟果實不只是全民共享，也應拿來投資下一代。

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