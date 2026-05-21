翁曉玲逼問大法官提名 潘孟安反擊：已14位法學菁英被凌遲

立法院司法及法制委員會今（21日）審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，總統府秘書長潘孟安列席備詢。（記者田裕華攝）

總統賴清德兩度提出司法院大法官提名名單（共14人），遭立法院全數否決；國民黨立委翁曉玲今（21日）質疑，賴總統未持續提名已違反憲法義務。對此，總統府秘書長潘孟安反批，兩度提名的14位法界精英被否決，妳說還要再送嗎？台灣法學界會對這樣的國會非常心痛，不會接受來這裡被凌遲、霸凌，未來將適時提出新名單。

司法院設大法官15人，任期8年且不得連任。前司法院長許宗力等7名大法官於2024年10月31日任期屆滿卸任，賴總統任內雖先後提出兩次大法官提名名單、共計14人，但皆遭立法院否決，導致現任大法官僅剩謝銘洋、呂太郎、楊惠欽、蔡宗珍、蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥等8名。

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立法院司法及法制委員會今天上午審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分，朝野激烈攻防。翁曉玲質詢時指出，全世界沒有任何國家的總統敢不公布國會通過的法律，1個總統在兩年之內不通過5部法律，這是非常非常嚴重的違憲亂政。

對此，潘孟安反駁說，立法院通過的法律已有多少案子被判定違憲？國會總不能任意自大到要叫總統公布一個窒礙難行的法案，總統及行政院不是橡皮圖章，這是權力分立制衡的五權憲法原則。

未等潘孟安說完，翁曉玲便搶先批評，總統不是憲法法庭、大法官，無權自行宣告法律違憲，已違反第一個憲法義務；至於第二個憲法義務，大法官已缺額1年半，賴清德縱使曾提過兩次名單，但立法院審議不通過後，仍應基於憲法忠誠義務持續提名，而非讓大法官謝銘洋持續代理司法院長。

潘孟安則表示，賴總統已秉於憲法送了兩次共14位大法官人選，但均遭立法院否決，「妳說還要再送嗎？14位法界菁英被一一否決，要持續被你們否決嗎？」

潘孟安強調，台灣的法學界對這樣的國會非常心痛。所有法學精英不會接受，來這邊被霸凌、甚至否決，潘孟安表示，但總統府仍會適時提出（大法官名單）。

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