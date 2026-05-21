防「馬辦家變」擴大燒到馬英九！馬家人上週提「法律動作」

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，並由基金會董事組成三人小組調查。調查小組發言人李德維今受訪透露，「馬家人」會有所因應跟做法；據了解，馬家人上週已提出相關法律動作，因應防止此爭議繼續擴大，以保護馬英九的聲譽。

國民黨立委鄭麗文上週才傳出在內部空戰訓練課程中被問及副主席蕭旭岑的爭議，指馬英九身體狀況不好，希望他的家人儘速去安排處理，不要再讓馬英九上新聞等發言，遭前中廣董事長趙少康痛批，拿馬的身體狀況來說都是馬英九亂講，這才是對馬英九最大的傷害和最大的侮辱。

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原本此事已消停近一個月，但因再度被批露又成為討論話題。馬英九基金會雖然對於鄭麗文的發言沒有回應，但週一隨即發出聲明，指三人調查小組遲遲未能提出調查報告，並指馬英九致電董事要在21日召開董事會，但隨即又因為參加董事不足導致流會。之後基金會和調查小組又隔空互嗆，基金會揚言27日不提出調查報告就開記者會以昭公信。

知情人士透露，馬家人15日已委由律師向法院遞件，提出基金會爭議恐怕要訴諸法院處理的相對應法律作為。知情人士猜測，主導此事的前國安會秘書長金溥聰可能已知情馬家人提出法律動作，因此進一步逼迫三人調查小組趕快交出調查報告，否則屆時如馬家人提出的法律動作有了法律效益，金等於被「釜底抽薪」，恐怕將喪失現在馬英九所給予他處理此事的所有權力。

知情人士表示，馬家人提出的法律動作和三人調查小組的調查無關，但如果兩者都提升到法律戰，恐怕會影響到馬英九擔任基金會董事長的資格。法界人士分析，通常由家屬提出的法律行為，依照當事人的情況，可能是輔助宣告（民法第15條之1第1項），若當事人辨識其意思的能力顯有不足者，法院得因親屬之聲請為輔助宣告，由監護人擔任法定代理人代表作決定。

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