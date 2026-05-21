批賴清德0-18歲發5千討好選民 時力：應善用經濟紅利補強社會體制

總統賴清德昨日就職2週年談話上拋出18歲前每人每月5千元「成長津貼」，引發各界討論。（記者塗建榮攝）

總統賴清德昨（20）日就職2周年談話中宣布，政府將提供18歲以前每人每月5000元成長津貼，不只立法院國民黨團表態支持，民眾黨主席黃國昌更感嘆稱政府終於看見在野黨的努力；不過，時代力量今批評，藍綠遇事不決就發現金，直言發現金只有討好選民，卻無法根本解決少子化問題，政策既不科學也盲目。

時代力量黨主席王婉諭今（21）日表示，藍綠這種「遇事不決就發現金」的思維，完全是在討好選民，根本不可能解決少子化問題；她強調，我國生育補助已發放逾20年，中央、地方每逢選舉就漫天加碼，但生育率不升反降，直言此舉無疑是一點都不科學的盲目決策。

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王進一步舉例，中研院經濟研究所2022年學術研究結果顯示，在中樂透的假設情境下，至少要發500萬以上獎金，才能提升二成生育率，且效果僅限縮在年輕、無房產的「未生育」族群；若以賴清德所提政策來看，每位孩子從出生到成年僅領108萬元，完全不及上述門檻。

王更舉國際案例示警，波蘭2016年曾推出「Family 500+」政策，過去十年來普發2.7兆台幣現金，但只是讓生育率短暫上升後一路下滑，至今仍是歐盟生育率最低的國家之一；相形之下，過去全球生育率最低、處境比台灣還慘的韓國，近年藉由每年投入近4千億台幣廣建公共住宅、設立婚育住宅，更大力改革育嬰假制度，讓雙親「請得起也敢請」，使出生率在近15月逆勢成長，更持續拉大與台灣差距。

王婉諭直言，她樂見政府願砸重本拯救少子化，考量台灣近年經濟榮景和稅收成長，絕對能負擔政府預估的一年2千億預算；不過，這筆預算若不排富普發，將形成極大資源錯置。她建議，這筆龐大預算相當於4萬戶社會住宅，抑或支應20萬名父母一整年育嬰假薪資成本；甚或是補足健保每年1千億財務缺口，還能將剩餘千億投入罕病治療；甚至能為全台社工、消防、警察、老師、基層公務員等維護社會基礎運作的「關鍵工作者」每人每年加薪超過40萬。

王婉諭呼籲，台灣正處於歷史最佳的經濟榮景，與其發現金討好選民，更應善加運用經濟紅利推動結構性改革，讓珍貴的資源實質投資在社會體制與國家未來，讓社會更安全、更宜居、更友善生育，唯有環境改變、人的選擇才會改變，也才能有效化解少子化的國安危機。

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