旅日注意！日本7/1起「出國稅」暴漲3倍 僅7類人可免繳

日本自2019年開始，會向訪日外籍旅客與出境旅客，徵收每人1000日圓（約新台幣200元）、俗稱「出國稅」的國際觀光旅客稅。（圖擷取自@Lab_coat313 社群平台「X」）

日本政府自2019年開始，會向訪日外籍旅客與出境旅客，徵收每人1000日圓（約新台幣200元）、俗稱「出國稅」的國際觀光旅客稅。不過日本政府宣布，從今年7月1日開始，每次出境稅額將由現行的1000日圓，大幅調漲為3000日圓（約新台幣606元），另公布僅有「7類人」無須繳納這筆費用。

綜合日媒報導，由於近年赴日觀光的外國遊客持續暴增，導致許多地方不堪負荷，此次日本政府調漲的「出國稅」所收之稅額，將會用於緩解嚴重的「觀光公害」（overtourism，又稱過度旅遊），計畫擴充與強化觀光地區交通設施、加強機場建設、確保穩定財源、並維護各地觀光資源等，營造更舒適的旅行環境。

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報導指出，「出國稅」原則上由航空公司或船公司隨機票或船票代收，再繳交給政府。根據日本國稅廳最新公告，「出國稅」調漲後的稅金繳納方式仍會維持現行機制，一般自由行或團體旅客在日本出入境通關時，不需要另行排隊辦理手續；若是搭乘私人飛機出境的特定人士，必續在登機前親自前往日本海關申報，並在現場完成繳納。

為了保障已提前規劃旅日行程的旅客權益，日本國稅廳在公告中明確提及，有提供不溯及既往的措施。凡是在今年6月30日（含）前完成機票、郵輪或旅行團開票的旅客，即使出境日期落在7月1日之後，仍適用每人1000日圓的舊制稅率。

另外，新制度還列出「7類人」可享有免徵收的優待，包含「2歲以下嬰幼兒」、「航空、船舶執勤機組員」、「入境後在24小時內離境的過境轉機旅客」、「出境日本後因天候或其他問題返回的航班」、「搭乘公務船或公務機（如政府專機）出境者」、「因天候或其他問題緊急迫降／停靠的外國航班」，以及「遭驅逐出境者」。

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日本觀光廰宣導，從今年7月1日開始，「出國稅」將大幅調漲為3000日圓（約新台幣606元）。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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