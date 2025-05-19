遊日注意！日本政府擬將赴日遊客「出國稅」調漲5倍

隨著疫情後赴日觀光人數的暴增，許多旅遊勝地不斷傳出嚴重的「過度旅遊」問題。（資料照，法新社）

2025/05/19 18:08

相關新聞請見︰日本研擬調漲「國際觀光旅客稅」 估漲到3000或5000日圓

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂今（19）日在參議院預算委員會上表示，政府正考慮調漲現行制度的「出國稅」金額，未來最高可能上調至5000日圓（約新台幣1060元）。石破指出，收取適當的對價，這是對日本納稅者應盡的義務，至於未來是否調漲日本公民的出國稅，石破茂則持保留態度，認為還需要繼續討論。

請繼續往下閱讀...

綜合日媒報導，這項稅收正式名稱為「國際觀光旅客稅」，自2019年開始實施，針對所有從日本出境的旅客，不分國籍一律收取1000日圓（約新台幣212元）的出國稅，目前是從機票或郵輪船票中加收費用。然而，隨著疫情後赴日觀光人數的暴增，許多旅遊勝地不斷傳出嚴重的「過度旅遊（overtourism，或稱觀光公害）」災情發生。

根據日媒《產經新聞》報導指出，2024年訪日的外國觀光客人數約為3687萬人，突破新高。日本政府目標是在2030年前，將訪日外國旅客人數提升至6000萬人。自民黨議員吉川有美則表示，全國7成的觀光人潮，高度集中於東京、大阪等3大都市圈，且這些觀光地區也出現了對當地居民生活造成不良影響，必須盡快改善環境設施。

報導提到，國際觀光旅客稅的實際徵收對象，不僅限於訪日的外國民眾，也包含出國的日本人。對此，吉川有美提出建議，先針對外國旅客將現行的稅額從1000日圓提高至5000日圓，並指出調高後的稅收金額，大約有2450億至2500億日圓（約新台幣519至530億元）左右，這筆稅收可用於解決過度旅遊等問題方面的預算。

石破茂則指出，若根據2025年1月的匯率換算，埃及的出國稅為3900日圓（約新台幣826元）、澳洲7000日圓（約新台幣1487元）、美國3500日圓（約新台幣742元）。相較之下，日本目前現行制度徵收1000日圓的出國稅「便宜很多」，「只有韓國的出國稅金額比日本還低，約為800日圓（約新台幣169元）。」

石破茂認為，考量到外國旅客在日本所享受的一切，是由日本國民透過納稅所打造的各種基礎設施，因此若把稅金用於補貼當地基礎建設與觀光資源，就能清楚向外國旅客說明「合法收費」的緣由，收取合理的價格也是政府對日本納稅人的責任。

至於是否會同步調漲日本人的出國稅額，石破茂則抱持保留態度，他認為仍需討論收費是否符合「公平原則」。另外，日本出國稅的稅收過去僅能用於觀光宣傳或度假區開發等項目，未來日本政府打算讓這筆錢也能支付觀光地區的交通建設與設施改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法