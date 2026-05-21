不想同框？鄭麗文一上台李四川秒走人 現場尷尬畫面瘋傳

國民黨主席鄭麗文一上台，李四川就表示有其他行程立刻離開，尷尬畫面在網路上瘋傳。（資料照）

新北市長選舉持續升溫，國民黨參選人李四川今（21日）在板橋出席團結大會，當現場造勢到一半時，國民黨主席鄭麗文進場，她一上台，李四川就表示有其他行程立刻離開，尷尬畫面在網路上瘋傳。

力挺李四川新北市公教軍警消今在板橋舉行團結大會，國民黨參選人李四川上台與現場民眾齊呼口號造勢，現場氣氛正烈時，國民黨主席鄭麗文進場，她一上台，正準備與李四川合照時，李四川立刻指著手錶，疑似表示有其他行程，立刻離開現場，尷尬畫面在網路上瘋傳。

請繼續往下閱讀...

網友笑翻紛紛表示：「我還要趕行程 我先走囉（塊陶」、「被挺的人先離席？哈哈哈」、「連同框拍個合照都不願意」、「這屆黨主席站台是掉票保證啊」、「趕快落跑，笑死了」。

鄭麗文日前譏諷民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧是坐享其成的公主，反讓蘇巧慧搜尋聲量暴增逾5倍、站上近期高峰，成為討論的話題。4月30日、5月8日李四川、鄭麗文前後出席活動，但都未同框。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法