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    首頁 > 政治

    不想同框？鄭麗文一上台李四川秒走人 現場尷尬畫面瘋傳

    2026/05/21 11:32 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文一上台，李四川就表示有其他行程立刻離開，尷尬畫面在網路上瘋傳。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文一上台，李四川就表示有其他行程立刻離開，尷尬畫面在網路上瘋傳。（資料照）

    新北市長選舉持續升溫，國民黨參選人李四川今（21日）在板橋出席團結大會，當現場造勢到一半時，國民黨主席鄭麗文進場，她一上台，李四川就表示有其他行程立刻離開，尷尬畫面在網路上瘋傳。

    力挺李四川新北市公教軍警消今在板橋舉行團結大會，國民黨參選人李四川上台與現場民眾齊呼口號造勢，現場氣氛正烈時，國民黨主席鄭麗文進場，她一上台，正準備與李四川合照時，李四川立刻指著手錶，疑似表示有其他行程，立刻離開現場，尷尬畫面在網路上瘋傳。

    網友笑翻紛紛表示：「我還要趕行程 我先走囉（塊陶」、「被挺的人先離席？哈哈哈」、「連同框拍個合照都不願意」、「這屆黨主席站台是掉票保證啊」、「趕快落跑，笑死了」。

    鄭麗文日前譏諷民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧是坐享其成的公主，反讓蘇巧慧搜尋聲量暴增逾5倍、站上近期高峰，成為討論的話題。4月30日、5月8日李四川、鄭麗文前後出席活動，但都未同框。

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