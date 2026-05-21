馬辦家變延燒！盼保馬英九健康 李德維稱「馬家人要出手了」

馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。（記者田裕華攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，並由基金會董事組成三人小組調查。調查小組發言人李德維今天（21日）接受「千秋萬事」節目專訪透露，有與「馬家人」接觸了解其想法和意見，相信「馬家人」會有所因應跟做法，會做一些「意思表達」。

李德維表示，三人小組另兩位董事薛香川、尹啟銘都是馬英九的老部屬，薛香川過去跟「馬大姐（馬以南）」也是在台大的同學，「當然有接觸到」。三人調查小組也想要從馬家人的部分來了解家人現在的看法，但所謂家人的看法並不是手伸進基金會來參與、插手，而是這件事情處理下去，日後家人才是真正必須要照顧馬英九和處理相關問題的。

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李德維表示，外界疑問他們和馬家人有沒有接觸？「我也很負責地講，有」，三人調查小組也非常了解家人的想法跟意見，但到今天以前他從來都不說。

主持人王淺秋詢問，馬家人的意見是跟金溥聰的意見一樣的嗎？李德維說，其實家人的意見非常簡單，「就是他們希望維護馬總統的健康」，以及馬英九過去長期被大家肯定的付出。所以家人希望三人小組能夠負責地好好來處理這件事情，而不是囫圇吞棗，一個東西拿出來丟出來了，「喔，跟我沒關係了」。

李德維重申，馬家人並不是手伸進這個調查報告，而是三人小組要透過馬家人了解馬前總統過去這兩、三年相關的事情裡面和家人的感覺，希望多了解這些狀況來增強三人小組的判斷力，而不是瞎子摸象。馬家人非常關心馬英九的健康，三人小組當然尊重馬英九跟家人的隱私，這部分他不能講那麼白，「我相信家人也會有所因應跟做法，這一點是非常非常重要的」。

王淺秋追問，將會有所因應跟做法是什麼意思？李德維說，「就是家人也會做一些意思表達」。相信對於馬英九這些所謂公領域方面的事務，他也稍微了解，但容他保留，畢竟家人才是未來馬英九最需要的。因為過去的馬英九不管在政府機構還是基金會裡面，當然有很多官員、很多部屬可以作為協助，但人一旦退休了，終歸還是要回到家庭，所以自己的太太、兄弟姐妹和小孩才是真正最重要的，所以三人小組也要顧及。

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