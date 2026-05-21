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    首頁 > 政治

    川普預告與賴清德對話！ 潘孟安曝最新進度：台美之間暢通無阻

    2026/05/21 10:25 記者陳政宇／台北報導
    賴清德總統昨在就職2周年記者會上表示，若有機會與川普對話，他有責任說出台灣心聲。（資料照）

    賴清德總統昨在就職2周年記者會上表示，若有機會與川普對話，他有責任說出台灣心聲。（資料照）

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    美國總統川普預告將與台灣總統賴清德談話，立委關切是否創台美關係40年來首次最高層對話。對此，總統府秘書長潘孟安今（21日）說明，台美之間關係暢通無阻，總統府及國安會等單位對川普談話皆有所掌握，但目前尚未接到相關通話訊息，未來若有通話將會對外說明；國安會秘書長吳釗燮則說，台美在維護台海和平穩定上的立場與國家利益一致，雙方結構性關係非常友善。

    川普日前訪問中國後透露，將針對140億美元軍購案與「目前治理台灣的人」溝通。《彭博》報導，川普昨天表示，他會與賴總統談話。

    立法院司法及法制委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分。民進黨立委沈發惠質詢時關切，川普在川習會結束後的5天內，2度公開表達將與賴總統對話，昨天更在安德魯聯合基地直接表示「我要跟他談」（I will speak to him），若川普與賴總統直接通話，將創台美關係40年來第1次的台美最高峰對話，國安單位對此有何因應與準備。

    對此，潘孟安表示，從川習會前、進行中到結束，國安會、總統府及外交部均高度關注，並充分掌握相關資訊，「目前我們沒有接到任何相關的一個通話，如果有通話的話，也會來跟大家來做說明。」

    沈發惠追問，美方是否就川賴對話，透過任何管道或方式向我國傳達訊息？潘孟安回應，台、美之間的關係暢通無阻，無論是美國國會、國務院以及美國在台協會（AIT），國安會、外交部與總統府都保持相當好的溝通。

    潘孟安提到，美國國務院發言人今天發布正式郵件，說明美國對台政策並未改變，依然以台灣關係法、美中三公報及六項保證為工作指引，期待與台灣持續合作，以推進雙方共同利益，並維護台海和平穩定。

    沈發惠隨後指出，川習會後，台美關係議題在華府引發激烈辯論，國安單位須如何因應。吳釗燮對此表示，美國對台灣而言是非常重要的國家，不論外界有何種發言，台美之間都要保持全面且友善的結構性關係，雙方在各層面也保持非常密切的聯絡；而台灣與美國、甚至是全世界，都有一個共同的利益，就是台海和平穩定。

    吳釗燮評估，除了台灣必須面對中國的擴張主義與軍事威脅，第一島鏈的所有國家也都面臨相同狀況，相信美國政府與國會都非常清楚，台灣將在既有立足點上，與美方保持非常密切友好的關係。

    總統府秘書長潘孟安。（資料照）

    總統府秘書長潘孟安。（資料照）

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