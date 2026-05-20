為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美領袖通話有前例 總統蔡英文致電當選人川普10多分鐘

    2026/05/20 23:35 即時新聞／綜合報導
    台灣前總統蔡英文。（蔡英文辦公室提供）

    台灣前總統蔡英文。（蔡英文辦公室提供）

    川普今晚宣布，將與台灣總統賴清德進行談話。（法新社檔案照）

    川普今晚宣布，將與台灣總統賴清德進行談話。（法新社檔案照）

    美國總統川普日前表示，將與「目前治理台灣的人」談話，根據《彭博》報導，川普今（20日）宣布，未來將與台灣總統賴清德進行通話，直呼，「我會跟他談。我跟每個人都談」。這將是台美元首歷史性熱線。台美領袖上次通話是2016年12月，總統蔡英文致電給總統當選人川普（尚未上任），兩人交談10多分鐘。

    《彭博》報導，川普今天面對媒體提問，當被問及是否規劃與賴清德通話時，他回應，「嗯，我會跟他談。我跟每個人都談，我們會努力解決，台灣問題」。不過，川普沒有進一步說明通話會在何時進行及相關細節。

    川普上週才與中國國家主席習近平在北京舉行峰會，當時習近平發出警告，說若美中未能妥善處理台灣問題，這兩個全球最大經濟體可能陷入衝突。

    根據美國法律，華盛頓有義務向台灣提供自衛能力，而美國共和黨和民主黨議員都敦促川普政府繼續推動對台軍售。

    台美通話已是10年前的事，時任總統蔡英文在2016年12月2日晚間11時（美東時間2日上午10時），主動致電祝賀川普當選美國新任總統，全程歷時約10多分鐘。雙方針對台灣經濟、強化國防、台美關係，以及亞洲區域情勢簡要交換意見。

    「川蔡通話」是1979年台美斷交後，首次有美國準總統（當選人）與台灣總統電話熱線，打破數十年外交慣例，引發中國強烈不滿。

    台灣總統賴清德。（資料照）

    台灣總統賴清德。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播