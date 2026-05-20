台美領袖通話有前例 總統蔡英文致電當選人川普10多分鐘

台灣前總統蔡英文。（蔡英文辦公室提供）

川普今晚宣布，將與台灣總統賴清德進行談話。（法新社檔案照）

美國總統川普日前表示，將與「目前治理台灣的人」談話，根據《彭博》報導，川普今（20日）宣布，未來將與台灣總統賴清德進行通話，直呼，「我會跟他談。我跟每個人都談」。這將是台美元首歷史性熱線。台美領袖上次通話是2016年12月，總統蔡英文致電給總統當選人川普（尚未上任），兩人交談10多分鐘。

《彭博》報導，川普今天面對媒體提問，當被問及是否規劃與賴清德通話時，他回應，「嗯，我會跟他談。我跟每個人都談，我們會努力解決，台灣問題」。不過，川普沒有進一步說明通話會在何時進行及相關細節。

川普上週才與中國國家主席習近平在北京舉行峰會，當時習近平發出警告，說若美中未能妥善處理台灣問題，這兩個全球最大經濟體可能陷入衝突。

根據美國法律，華盛頓有義務向台灣提供自衛能力，而美國共和黨和民主黨議員都敦促川普政府繼續推動對台軍售。

台美通話已是10年前的事，時任總統蔡英文在2016年12月2日晚間11時（美東時間2日上午10時），主動致電祝賀川普當選美國新任總統，全程歷時約10多分鐘。雙方針對台灣經濟、強化國防、台美關係，以及亞洲區域情勢簡要交換意見。

「川蔡通話」是1979年台美斷交後，首次有美國準總統（當選人）與台灣總統電話熱線，打破數十年外交慣例，引發中國強烈不滿。

台灣總統賴清德。（資料照）

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