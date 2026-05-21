為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卸任後前進中央接什麼位子? 陳其邁妙回「去中央山脈爬山啦」

    2026/05/21 10:20 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（左）卸任後會前進中央接什麼位子?他幽默回說「會去中央山脈爬山啦!」（記者葛祐豪翻攝）

    陳其邁（左）卸任後會前進中央接什麼位子?他幽默回說「會去中央山脈爬山啦!」（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁將於今年底卸任，外界一直傳言他將前進中央，接下更重要的重擔；國民黨籍議員邱于軒今（21）日於議會詢問陳其邁「卸任後前進中央，接什麼位子？」陳其邁妙回「我會去中央山脈爬山啦，這個我可以保證」。

    高雄市議會今天進行總質詢，邱于軒詢問市長陳其邁說，賴瑞隆曾說你未來會前進中央，她好奇「賴清德總統有詢問你嗎？大概是什麼位子？」依你的高雄經驗，假設前進中央，你可以推動什麼？會是對高雄有什麼比較好的幫助？

    陳其邁強調，他已經說過很多次了，一定會做好做滿，「跟妳常相左右」；邱于軒再追問「卸任後到中央是接什麼位子？」陳其邁四兩撥千金說「我會去中央山脈爬山啦，這個我可以保證！」 引起在場官員一陣笑聲，連一向戰力滿點的邱于軒也差點翻白眼苦笑。

    陳其邁欲言又止說「我在公職服務已經非常久時間，妳也知道我做事是拼命三郎，有時候也是會累，不是鐵打的身體啦」，似乎暗示卸任後想先休息一段時間。

    最後他又補充說說「對我來說，怎麼樣把現在的工作做好，至少要讓高雄未來可以持續發展」；邱于軒則回說「給予祝福！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播