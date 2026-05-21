卸任後前進中央接什麼位子? 陳其邁妙回「去中央山脈爬山啦」

陳其邁（左）卸任後會前進中央接什麼位子?他幽默回說「會去中央山脈爬山啦!」（記者葛祐豪翻攝）

高雄市長陳其邁將於今年底卸任，外界一直傳言他將前進中央，接下更重要的重擔；國民黨籍議員邱于軒今（21）日於議會詢問陳其邁「卸任後前進中央，接什麼位子？」陳其邁妙回「我會去中央山脈爬山啦，這個我可以保證」。

高雄市議會今天進行總質詢，邱于軒詢問市長陳其邁說，賴瑞隆曾說你未來會前進中央，她好奇「賴清德總統有詢問你嗎？大概是什麼位子？」依你的高雄經驗，假設前進中央，你可以推動什麼？會是對高雄有什麼比較好的幫助？

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陳其邁強調，他已經說過很多次了，一定會做好做滿，「跟妳常相左右」；邱于軒再追問「卸任後到中央是接什麼位子？」陳其邁四兩撥千金說「我會去中央山脈爬山啦，這個我可以保證！」 引起在場官員一陣笑聲，連一向戰力滿點的邱于軒也差點翻白眼苦笑。

陳其邁欲言又止說「我在公職服務已經非常久時間，妳也知道我做事是拼命三郎，有時候也是會累，不是鐵打的身體啦」，似乎暗示卸任後想先休息一段時間。

最後他又補充說說「對我來說，怎麼樣把現在的工作做好，至少要讓高雄未來可以持續發展」；邱于軒則回說「給予祝福！」

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