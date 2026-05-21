0到18歲每月領5000元 張惇涵：下週提完整方案 盼明年上路

行政院秘書長張惇涵。（記者林哲遠攝）

賴清德總統發表就職2周年談話時提到，政府將提出台灣人口對策新戰略「家庭支持篇」應對少子女化挑戰，其中包括提供0到18歲「成長津貼」，每人每月5000元。行政院秘書長張惇涵今在立院受訪時說，預計行政院會在下個禮拜最快提出完整的方案，盼立法院能夠儘速的來討論、通過，希望最快可以在明年開始上路。

張惇涵指出，總統昨天宣布的0到18歲成長基金，成長的津貼分做兩個階段。首先，0到未滿6歲每月5000元，給所有的家庭馬上用，馬上減輕負擔；再者，在6歲到未滿18歲，每月5000元其中一半2500元存起來，當作政府跟年輕世代一個18歲的約定，當孩子18歲時至少可以有36萬的本金，可以拿去升學、拿去創業等，所以這是一個0到18歲完整的成長津貼。

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至於預算部分，張惇涵坦言，這個涉及到一定程度的修法的工作，也希望立法院可以支持。0到18歲全程支持方案，會從生養、托育、教育、職場到居住，來提供所有的國人、所有的家庭更減輕負擔、更增加照顧的服務跟措施，政院初步盤點有18項政策，希望立法院支持。

張惇涵表示，在財源的部分，經濟的成果不但要與全民共享，也應該要跟更多的世代共享。希望它不是一次性的給付，而是能夠照顧一個世代的給付，甚至是在照顧小朋友的同時，也照顧到照顧小朋友的人。經濟成果要跟全民共享，也要跟世代共享，希望能夠減輕一個世代的負擔，減輕一個家庭裡面甚至三代的負擔。

對於2500元是否採強制存入，張惇涵說明，細節仍待最後討論，但「國家幫你存」，甚至未來「國家幫你投資」，都是一個方向。

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