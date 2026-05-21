鄭麗文轟520演說是笑話 吳思瑤反酸：中國同路人怎麼好意思

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

針對賴清德總統520談話，國民黨主席鄭麗文昨天在中常會批評充滿謊言，是今年最大的笑話，讓她笑得很難過、很痛苦。對此，民進黨立委吳思瑤表示，國民黨見不得台灣好，中國跟同路人「怎麼好意思」？但讓台灣能更強更好，就是你我的事！

吳思瑤在臉書PO文表示，不意外，賴總統的520演說，國民黨拍桌大罵沒好話，國台辦氣急敗壞大崩潰，今年520，除了是賴總統就職兩週年，民進黨連續執政十週年，也是台灣總統直選30週年，主權在民！30年來的民主實踐，中華民國台灣就是主權獨立的國家，習近平「統一大勢」不是中國決定，台灣人民才有權利說話。

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吳思瑤指出，今年更是1996台海飛彈危機30週年，30年前台股約末4000點，如今台股成長十倍破四萬，10年前蔡英文接手，馬英九633全跳票，國民黨做不到的民進黨全做到，更遠遠倍翻超標，國民黨當家，股市上萬點是奢望！民進黨執政，股市四萬點是日常！

吳思瑤續指，從蔡總統到賴總統執政十年，是挑戰最多的艱困十年、卻也是台灣國力最強的黃金十年！COVID-19 疫情襲擊全球，地緣政治引發世界動盪，川普發動關稅大戰，加上中共對台文攻武嚇變本加厲，認知作戰、介選滲透的新式統戰更無孔不入。

但台灣挺住了，台灣堅定的民主體制、強韌的經濟發展、強大的國際支持，都讓台灣今非昔比，台灣人更有底氣，面對中國，面對一切。

吳思瑤分析，這些不是憑空而來，正因為人民「選對的人」，台灣才能「走對的路」！當自己更強大，才能不讓別人看輕我們，嚇阻別人傷害台灣，國防戰力如此。經濟實力亦然，總統520就職演說，正體現這樣的努力方向。和平靠實力，民生靠經濟。接下來，擴大照顧人民將更全面更到位，推出「0-18歲全程支持計劃」，啟動人口政策大戰略。

吳思瑤直言，高科技產業好，中小微產業也要強，政治將投注1000億基金投資傳統產業轉型，AI紅利產業均霑，520賴總統給出的不只是一場演講，是下一個十年的國家行動，民主是台灣的名字，經濟是國家的底氣，和平是我們的責任，見不得台灣好，中國跟同路人「怎麼好意思」？但讓台灣能更強更好，就是你我的事！

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