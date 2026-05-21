鄭麗文酸「公主」翻車？ 蘇巧慧聲量一夕暴增逾5倍

民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照）

新北市長選舉持續升溫，國民黨主席鄭麗文譏諷民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧是坐享其成的公主，國民黨參選人李四川則是靠自己實作的人。對此，媒體人吳靜怡表示，新北選情提前全國化，鄭麗文主席用「公主」攻擊蘇巧慧，反讓蘇巧慧搜尋聲量暴增逾5倍、站上近期高峰，這波聲量變化不只是網路熱度，而是新北選戰提前全國化的重要訊號，誰能把「被攻擊」轉化為「被看見」，再把「被看見」轉化為「被信任」，將是新北選情後續觀察的關鍵。

吳靜怡在臉書PO文表示，新北市長選戰已經不只是地方選舉，而是提前進入全國化攻防。國民黨主席鄭麗文以「公主」標籤公開攻擊蘇巧慧，表面上是要削弱蘇巧慧的政治正當性，但因為鄭麗文是國民黨主席，攻擊本身即具有新聞價值，反而把蘇巧慧推上全國話題中心。

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吳靜怡指出，從大數據資料觀察，蘇巧慧在5月20日站上近期最高峰，搜尋熱度較前一日暴增逾5倍，這代表新北選戰已經從單純地方競爭，轉化成全國政治關注的議題，更關鍵的是，這波聲量結構不是單一來源，而是「雙引擎」推動，第一個引擎，是蘇巧慧與沈伯洋昨日清晨合體掃市場，喊出「雙北共好」，使新北市長選戰與台北市長選戰產生連動。這場行動不只是聯合拜票，而是民進黨試圖重組雙北選戰框架，以「蘇巧慧、沈伯洋」的雙北新世代組合，對上藍營「蔣萬安、李四川」的雙北治理組合，讓戰場從單一縣市競爭，擴大為雙北路線、世代形象與城市治理能力的整體對決。

吳靜怡續指，第二個引擎，則是鄭麗文主席的攻擊。鄭麗文早在5月8日新北中和區黨部活動中即提醒藍營「新北不是穩贏」，並以「公主親征」形容民進黨攻勢；5月20日又以「坐享其成的公主」攻擊蘇巧慧，蘇巧慧競辦則回應，國民黨從黨主席到發言人避談市政、大打負面選戰，這是一個典型的「敵對式曝光紅利」，鄭麗文不是一般地方民代，而是國民黨主席；當黨主席親自點名攻擊蘇巧慧，攻擊本身就具備新聞價值，國民黨原本想用「公主」標籤把蘇巧慧框進家族政治敘事，卻因為主席級攻擊的媒體放大效果，反而替蘇巧慧創造了免費曝光。

吳靜怡分析，新北選情具有極高戰略意義，蘇巧慧已經被藍營認定為今年大選的真正威脅，藍營口中的「新北不是穩贏」，其實正好證明新北選戰已經進入高度競爭狀態，鄭麗文的「公主」攻擊，短期內確實動員藍營情緒，但也同時替蘇巧慧製造了更大的曝光舞台，接下來真正關鍵，不是鄭麗文能不能繼續貼標籤，而是蘇巧慧能不能把這波聲量高峰，轉化成新北市民對她治理能力的信任；國民黨現在最大的危機就是主帥李四川卻淪為「看客」，要論公主，蔣萬安更是標準蔣家公子，鄭麗文這次的出手，不僅幫蘇巧慧穩固了綠營共主的位置，更意外地把自家候選人李四川推向了邊緣。

吳靜怡直言，這波聲量變化不只是網路熱度，而是新北選戰提前全國化的重要訊號，誰能把「被攻擊」轉化為「被看見」，再把「被看見」轉化為「被信任」，將是新北選情後續觀察的關鍵。

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