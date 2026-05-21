川普將與賴清德通話？ 外交部：總統已對外4點說明

外交部發言人蕭光偉（見圖）說，總統已對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會會反映台灣社會的心聲，並且希望對美軍購能夠持續。（資料照）

美國總統川普20日被媒體詢問是否有計畫致電台灣總統賴清德時說，「我會與他談，我會跟所有人談」。對此，我國外交部發言人蕭光偉說，總統已對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會，將反映台灣社會的心聲，並且強調希望對美軍購能夠持續進行等4點。

蕭光偉說，總統20日已對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會，他將反映台灣社會的心聲並且強調：第一，台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，我國政府不卑不亢、維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者；第二，中國才是台海和平穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已經到西太平洋，使印太區域緊張情勢升高；第三，台灣有感於威脅日益嚴重，所以增加國防預算，相信只有實力可以帶來和平。而國防力量提升、對美軍事採購，是維護台灣安全，以及維護台海和平穩定的必要手段，希望這項軍購能夠持續進行。

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蕭光偉也重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，沒有任何一個國家有權利併吞台灣，且台灣人民追求民主自由的生活，民主自由也不應該被視為挑釁。因此，非常期待台美，以及台灣與民主國家能共同合作，促進台海和平穩定以及區域的和平安全。

蕭光偉說，總統也提到，台海的和平穩定是世界安全和繁榮的必要元素，非常感謝美國總統川普關心印太區域狀況，總統賴清德除了致力於維護台海的穩定現狀外，也樂於與川普討論。

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