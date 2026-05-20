斬首伊朗前總統失敗？外媒爆內幕：美以「劫獄援救」想扶植誤傷

伊朗前總統阿瑪迪尼賈（Mahmoud Ahmadinejad）。（資料照）

美國今年2月聯手以色列對伊朗發動攻擊，影響全球局勢。美媒《紐約時報》揭露，美、以原先曾祕密策畫一項大膽的「政權更迭」計畫，想扶持伊朗前總統擔任傀儡領導人，然而在開戰第一天，就不小心炸傷這位屬意的傀儡領導人，導致對方心生恐懼，這項計畫也因此告終。當時外媒還認為此為「斬首任務」失敗，沒想到結果大翻轉。

《紐約時報》報導，伊朗戰事開始後的幾天，美國總統川普曾公開說，如果由伊朗「內部的人」來接管這個國家，那將是最好的結果。現在爆出內幕，美國和以色列在投入這場衝突之初，心中早就鎖定了一個特定、且令人極度震驚的人選，就是以極端強硬、反以且反美立場聞名的伊朗前總統阿瑪迪尼賈（Mahmoud Ahmadinejad）。

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報導指出，美、以首日聯手空襲後就傳出阿瑪迪尼賈遭炸死的消息，不過，後來阿瑪迪尼賈的親信出面透露，阿瑪迪尼賈當時身處離轟炸地點附近的建築，雖3名隨扈當場殉職，但他本人沒死，而當時國際社會認為是以美「斬首行動」失敗。

然而，《紐約時報》引述美方官員和一位阿瑪迪尼賈密友的說法指出，戰爭開打的第一天，以色列空軍對阿瑪迪尼賈在德黑蘭的住宅發動空襲，試圖為被軟禁的阿瑪迪尼賈炸死看門守衛，沒想到卻不慎炸傷阿瑪迪尼賈本人。雖然他在這場空襲中幸運與死神擦身而過，但這次險些喪命的經歷，讓他對這項「政權更迭」計畫感到失望。此後他一直沒有公開露面，目前下落與健康狀況皆不明，這也讓美、以兩國的計畫徹底落空。

報導指出，阿瑪迪尼賈近年來與伊朗高層衝突日益劇烈，導致他遭到當局嚴密監控，他過去曾揚言要將以色列從地圖上抹去，同時他也是伊朗核子計畫的堅定支持者、美國的瘋狂批評者，還曾暴力鎮壓伊朗國內的異議人士，這也是為什麼媒體會認為他是令人極度震驚的人選。至於以、美先前是如何招募、說服他參加該計畫，目前不得而知。

針對《紐約時報》報導，白宮回應，川普一開始對「史詩怒火」軍事行動的目標就非常明確，就是摧毀伊朗的飛彈、擊垮對方海軍及瓦解伊朗外部爪牙，目前美軍已經達成甚至超越所有既定目標，談判人員還在努力達成能永久終結伊朗核能力的協議；而以色列中央情報總局（摩薩德，Mossad）的發言人則拒絕對此發表評論。

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