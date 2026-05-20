台積電險遭中資併吞！黃重諺曝10年前「熬過長夜」內幕

國安會諮詢委員黃重諺今晚在臉書回顧，10年前面臨供電危機、經濟成長「保一守衛戰」，以及中資大規模收購半導體，如今台灣走出「一中」的破舊框架，自信地站上世界舞台。（資料照）

今天是賴政府執政2周年，也是民進黨執政10周年。國安會諮委黃重諺今晚在臉書回顧，10年前面臨供電危機、經濟成長「保一守衛戰」，以及中資大規模收購半導體，熬過長夜、撐到政黨輪替，如今台灣走出「一中」的破舊框架，自信地站上世界舞台，未來也將持續為每一代台灣人，守住已然敞開的自由之門。

曾任總統府發言人、總統蔡英文辦公室主任、總統府副秘書長等職務的現任國安會諮委黃重諺今天在臉書回顧，10年前的這一天，跟著團隊進了這棟百年建築（指總統府），到今天都沒有忘記的，是那天一直微微壓著胸口的忐忑。

請繼續往下閱讀...

黃重諺說，那一年5月，台北氣溫已經上看30度，偏偏5月起台灣的電力備轉容量率平均在3%以下，介於「供電警戒」到「限電警戒」的危機邊緣，只要氣溫再上去，或有任何機組故障，隨著夏天來到，很快新政府的第一個危機就要來，而能源轉型的各種政策，才剛等著上路。

黃重諺接著說，同一個月，台灣的出口連續衰退進入第16個月，經濟成長預估一路下探到1.2%-1.5%之間，外界評論幾乎一面倒，新政府立刻要面對「保一」守衛戰，當時國家經濟量能持續萎縮，萎縮到中國資本正準備大規模收購我們的半導體產業，從設計到封測，甚至一度鎖定聯發科、台積電，科技界、學界發起的「反紫光」運動，熬過長夜，終於撐到政黨輪替，擋下這些。

黃重諺指出，2026年的520，中正區的氣溫最高32度，但台灣日尖峰的備轉容量率29%，夜尖峰也穩定維持在11%左右。告別一中市場，重返世界舞台第10年，台灣的經濟規模排名剛站上世界前20大，股票市場總值排名全球第六。10年前，用來照顧老人家的長照規模大約54億，今年長照3.0的預算上看1153億，這些數字，10年前大概沒有幾個人會相信。

黃重諺說，他有幸一路見證台灣的3個命運轉折。30年前，台灣人頂著「總統直選會引發中國犯台」、「直選就是台獨」的威脅，在飛彈和軍演的擾攘中選擇了自己的路。10年前，台灣在叉路口走出了政治是「一中框架」、經濟是「一中市場」的破舊框架，大步往世界走，才真正看清楚，原來台灣在這個世界上可以是多麼的耀眼、不可或缺，台灣人該可以更有自信地站著、活著。

黃重諺說，2年前，台灣人民決定和這團隊續約，那一張票，永遠提醒我們，「方向對了，就勇敢往前，不用猶豫」，就像李前總統30年前520就職首任民選總統說的，「民主的大門已經全然開啟！」接下來，我們的任務，就是為未來的每一代台灣人，守住這已然敞開的自由之門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法