「沒開董事會」無法增聘董事？馬辦回擊：3人小組不出席才流會

針對前總統馬英九要在馬英九基金會增聘董事一事，董事李德維今受訪表示，由於目前尚未召開任何的董事會，所以沒有增聘董事的問題。（記者田裕華攝）

針對前總統馬英九要在馬英九基金會增聘董事一事，董事李德維今受訪表示，由於目前尚未召開任何的董事會，所以沒有增聘董事的問題。不過，馬英九基金會晚間澄清，強調並非「沒有召開董事會」，是因包括李德維在內的三人小組董事連續2次均選擇不出席而造成流會，後續基金會將檢具相關資料，請主管機關介入處理。

馬英九基金會今表示，基金會擬增聘新董事，均依據「財團法人法」以及主管機關之函釋辦理，於董事任期中依章程增聘新董事均符合相關規定。李德維下午回應，增聘董事當然沒有違反財團法人法，但要開得成董事會，開董事會當然要有固定的人數出席，這樣董事會的召開才算完成。

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馬英九基金會表示，此說法偏離事實。基金會曾於3月27日召開董事會，並訂於4月13日召開董事會，開會通知載明依基金會董事長的法定職權，提案討論新聘董事案，希望能夠順利通過決議。此事增聘廖繼斌、戴遐齡、賴幸媛、邱淑媞4位新董事，讓董事會由現在的7人成員恢復為過去的11人（符合章程的規定），但因當日包括李德維在內的三人小組董事均未出席，以致未達法定出席人數而流會。

馬英九基金會說，基金會2週前再度以電話留言、簡訊和LINE等聯繫方式請董事擇期出席董事會（列出連續4天日期5月18日至21日供選擇），再次提案討論新聘董事案，希望納入更多元的成員以增加董事會的社會公信力。然後李德維答應5月21日出席並提交報告，但卻臨時反悔，以至於明日可能又因未達3分之2出席之人數而流會。

馬英九基金會強調，換言之，基金會並非「沒有召開董事會」，而係因包括李德維在內的三人小組董事連續2次均選擇不出席而造成流會。後續將檢具相關資料，請主管機關介入處理。

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