不甩中國 加拿大議員莊文浩會賴總統：出訪不受外國指揮

賴清德總統今接見加拿大聯邦保守黨影子外長、眾議院外交暨國際發展委員會副主席莊文浩（Michael Chong），感謝加拿大長期支持台灣國際參與。（總統府提供）

總統賴清德今天接見加拿大聯邦保守黨影子外長、眾議院外交暨國際發展委員會副主席莊文浩（Michael Chong），感謝加拿大長期支持台灣國際參與，期盼支持台灣加入CPTPP。對於近日中國駐加拿大大使要求「加拿大國會議員不應再訪問台灣」，莊文浩表示，他來台北就是要表明，加國議員在國際間的訪問不接受外國政府指揮，同時要展現團結支持台灣。

莊文浩表示，很高興再次與賴總統會面，並祝賀賴總統就職滿兩周年。在加拿大，支持台灣是跨黨派共識。此行有兩個目的，第一，展現團結支持台灣，台灣如同烏克蘭一樣，都是處在威權國家威脅最前線的民主國家；第二，捍衛加拿大主權，近日中國駐加國大使表示，加拿大國會議員不應再訪問台灣，然而這向來是加拿大朝野兩黨議員的慣例，他今天人在台北就是要表明——加拿大國會議員在國際間的訪問不接受外國政府指揮。

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莊文浩接著說，團結支持台灣是加拿大長期以來的立場，任何兩岸議題的討論都必須由雙方在自願、非脅迫的情況下，透過對話與討論進行，而不是透過威脅與暴力，加拿大也支持台灣參與國際場域及全球各地活動，因此長期呼籲讓台灣參與世界衛生大會，以及國際民航組織等國際論壇。

莊文浩提到，國際組織不應被北京武器化，加拿大也曾歷經這些組織被濫用的影響，例如國際刑警組織，因此我們必須時刻保持警覺，確保這些國際場域與組織不會被用以對付自由社會與民主國家。此外，為了維護印太地區和平與安全，加拿大與台灣應持續近幾十年來一直在做的事，亦即對話、互訪、深化與拓展雙邊關係。

賴清德表示，歡迎莊文浩再次訪台，他對3年前見面交流的印象非常深刻，當時莊為台灣帶來一份珍貴的禮物，是由加拿大聯邦眾議院通過的「加台關係報告」，報告中強調加拿大的「一中政策」與中國的「一中原則」完全不同，並主張「台灣的未來只能夠由台灣人民決定」。

賴清德指出，莊文浩曾在國會推動動議，譴責中國政府對新疆維吾爾族進行種族滅絕，因此遭到中國政府制裁，成為跨國鎮壓與外力干預的受害者。對於莊長年不畏威權，堅持捍衛民主和人權價值，他要表達最高的敬意。總統也感謝莊文浩對台灣的大力支持，讓台加關係越來越緊密，特別是加拿大國會前年無異議通過動議，支持台灣的國際參與並反制中國曲解聯合國大會第2758號決議。

賴清德提到，去年加拿大朝野兩黨議員特別在國會發表聲明，陪同我國行動團召開國際記者會，強調台灣參與國際民航組織，可對全球飛航安全帶來重要貢獻。這3年來台灣和加拿大簽署了多項協議及瞭解備忘錄，促進雙方的投資、科技創新、衛生合作以及共同打擊非法海上活動，這些行動都為彼此的交流合作奠定更深厚的基礎。

賴清德表示，台加兩國的經濟產業結構互補，期待台灣半導體製造結合加拿大的AI創新技術優勢，持續推進雙邊貿易與科技合作制度化，為兩國人民開創互惠互利的商機，期盼加拿大能支持台灣加入CPTPP，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。最後，感謝莊文浩不畏外部壓力撥冗來台，台加共同向世界傳達民主陣營攜手抵禦威權擴張的決心，「民主夥伴越團結，世界民主就越強韌，期盼彼此繼續攜手向前，打造更民主、繁榮的未來。」

賴清德總統今接見加拿大聯邦保守黨影子外長、眾議院外交暨國際發展委員會副主席莊文浩（Michael Chong），感謝加拿大長期支持台灣國際參與。（總統府提供）

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