每天工作20小時！北科大研究生招魂 父痛訴：希望他是最後1個傻子

台北科技大學驚傳研究生在校內墜樓身亡。（資料照）

24歲台北科技大學吳姓碩士生日前在校內墜樓身亡，家屬今日下午回到事發的億光大樓舉行招魂儀式，2個妹妹在現場不停落淚，站在後方的父母更是一度崩潰大哭。吳爸爸接受媒體訪問時，痛苦地說，學校單位雖然有陸陸續續與家屬接觸，但他至今連兒子的指導教授到底是哪一位都不知道，只希望自己的兒子「是最後一個傻子」。

根據吳姓研究生生前的控訴，他曾向朋友抱怨指導教授表裡不一，「不要太相信他」，自今年1月開始，他的論文題目就被更改了4次。教授過往曾口頭承諾，即使不參與特定的產學計畫，也能順利拿到學位畢業，後續卻因為研究進度與意見分歧，多次以「踢出計畫、趕出實驗室」為由出言威脅。更離譜的是，教授為了避免留下任何通訊證據，每次談話時都要求他必須單獨前往辦公室，進行一對一的面對面溝通。

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吳爸爸受訪時痛心地說，他以前總教導孩子一日為師、終身為父，如今發生這般憾事，「我感覺到我非常難過，但是我沒有感覺到另外一方父親的一點點所謂的表示，我真的是難以接受」。談到兒子輕生原因，他忍不住情緒失控落淚表示，「就是論文改來改去的，他很乖、很聽話，早知道這樣，我不要把他帶到這個世界來受這個苦難。」

吳爸爸回憶，孩子從小就開朗陽光，喜歡釣魚、也曾是棒球隊成員。兒子大約從今年過年前開始，在心情上有一些轉變，但好像都壓抑在心裡。直到後來，兒子才向他吐露在學校「真的撐不住」，沒想到隨後就發生不幸。

據了解，死者在清明連假期間，除了要趕專利內容，同時還得協助處理教授校外的外包報告，每天工時甚至長達20個小時。目前警方與校方已針對相關控訴展開全面調查，並已先暫停涉案教授的教學與指導工作，以釐清確切責任。

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