Threads詐騙頻傳 打詐指揮中心要求修改演算法

行政院打詐指揮中心提醒民眾注意社群詐騙內容氾濫。（行政院打詐指揮中心提供）

行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，Meta所屬社群平台是詐騙集團主要詐騙管道，尤其Threads平台的農產品購物詐騙為大宗，Meta必須立即主動修改演算法與偵測系統，從源頭阻斷重複性詐騙貼文，否則必要時將修法提出相對應管制措施及罰則。

打詐指揮中心今天透過新聞稿說明，根據內政部警政署刑事警察局統計，今年1月1日至4月30日止，Meta所屬社群平台涉及詐騙案件數為1萬4073件，案件占比為84.31%，總財損金額為13億6178萬1574元，財損占比為86.2%，顯示Meta所屬社群平台仍是詐騙集團主要詐騙管道。

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打詐指揮中心說，其中Threads平台好發的網路購物詐騙貼文以季節性、時事性商品為主，尤以蒜頭、山竹、荔枝、桃子、酪梨、芒果等偽冒政府機關的農產品為大宗，此外也有倒店為由低價出清iPhone、Switch 2、PS5等，或是以新開幕為由免費贈送進行的詐騙。

打詐指揮中心強調，Meta應修正技術漏洞、主動修改演算法與建立「重複詐騙內容識別機制」，及時攔截已被列為詐騙的資訊，而非事後補救，且應建立「官方身分驗證」，針對在地小型商業經營者提供更便捷、可信的「身分驗證服務」，幫助消費者區分合法業者與詐騙帳號，保障合法業者的生存空間。

打詐指揮中心還說，若Meta持續消極應對，必要時將針對「詐欺犯罪危害防制條例」再修正案，提出相對應管制措施及罰則，改評估以「受害者人數」或「詐騙貼文篇數」作為裁罰基準課以重罰，要求平台業者在台灣經營必須尊重台灣法治與民眾財產安全。

針對詐騙受害者部分，打詐指揮中心表示，政府將全力支持受害者與商家採取法律行動，捍衛網路交易安全，也會強化對平台的監督、持續提升民眾反詐意識。

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