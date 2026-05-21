沈伯洋侃侃而談南港建設 網友驚呼：這回答太強了

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（資料照）

民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰爭取連任的現任市長蔣萬安僅過短短1週，憑藉對各議題不閃躲且侃侃而談的清晰口條，人氣迅速飆升，有網友在社群平台詢問南港怎麼建設，沈伯洋的回應讓網友驚艷引發熱議。

有網友在社群平台Threads發文表示，他想知道沈伯洋委員，對於台北市南港區有什麼想像，希望能遇到帥氣老師的回覆，沈伯洋回覆，他先說一下，因為還沒到南港座談會，想法還很粗淺，南港最大的本錢是一邊山、一邊河。

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沈伯洋指出，市民大道一路過來，中段能活化的點不多，但南港反而留下大片完整的土地，跟早就飽和的市中心很不一樣，所以它有條件認真做一條河—街—山的藍綠廊道，這會是自然意義上南港真正的辨識度。

沈伯洋續指，但問題在「人」。由於早期對南港的規劃，仕紳化已經是現在的態勢，住宅供給又趕不上。南港人口成長潛力其實很高，所以更該把SH model撐起來，別讓高價宅主導。不然會跟內湖一樣，形成辦公孤島（晚上空）。現在政策是TOD發展，但生活圈沒連起來（不夠密），所以如果從這個面向考量，先「縫」比「開發」更重要。而歷史上，南港人文點有點分散，舊莊茶、煤礦，再加上新的北流，要連起來更困難，更需要一些創意。

沈伯洋直言，所以順序會是，先補居住，還有老宅延壽做一些智慧美化，把步行縫合需要同時設計，再重整公車路網（尤其往山那一側的淺山聚落），最後才做得出「人願意停留」的藍綠廊道。如果再搭配我正在研究的台北登山計畫，廊道就更有意義，還是需要IBA那樣的平台先好好蒐集民意，再來修正整體願景啦，一個小參考。

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