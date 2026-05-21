林秉宥籲新北帶頭挺無人機產業 侯友宜允帶頭採購國產

侯友宜表示，如警消、農業、地政局都有無人機需求，他贊成議員建議，同意盤點明年局處添購無人載具清單，並要求添購要以國產為主。（記者黃子暘攝）

行政院軍購特別條例遭在野濫砍4700億元，扼殺國產無人機產業發展機會。新北市議員林秉宥今（21）日在市政總質詢中指出，新北有無人機產業聚落，希望市府帶頭發展新北隊，從民生需求開始打底，由各局處率先購置國產無人機，透過高標準要求讓業者展現實力。市長侯友宜說，「我們的無人機產業是可以蓬勃發展的」，新北有52家無人機產業與眾多相關產業，編列預算支援產業發展外，新北可以做得很多，願由市府帶頭與產業結盟，要求有無人機需求的局處添購時以國產為主。

北部地區有164家無人機產業，實為無人機發展重鎮。林秉宥指出，侯友宜日前展現高格局，表態支持提高國防預算，可惜立院最終通過版本把國產供應鏈刪除，等待中央協助發展的在地產業受到影響；世界需求非紅供應鏈，主要供應商就在台灣，支持產業也提供更多工作機會，許多外資都主動向他表態想投資雙北廠商，然而本該做領頭羊的中央在藍白封殺下已失去機會，盼市府帶頭來做，需求雖不大，但對產業是表現的機會，也展現政府支持態度。

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侯友宜說，新北有52家無人機產業，與更多代工等相關產業，據悉有產業正好要研發、國防合作，確實受到影響，盼通過的軍購預算就趕緊執行，市府會調查產業困境並向中央反映，也會帶頭國際招商、媒合。

「新北可以做的很多」，侯友宜表示，如警消、農業、地政局都有無人機需求，他贊成議員建議，同意盤點明年局處添購無人載具清單，並要求添購要以國產為主，「或許量不大，但是一個態度」，也會積極招商引資，把產業推廣出去。

市議員顏蔚慈則關心市府青創資源是否協助無人機相關產業，侯友宜、青年局長邱兆梅回應，包括通訊模組在內，無人機、軟硬體、韌體均有資源在輔導青創團隊測試，市府也能從學校端就開始協助青年研發，跟青創結合、與傳產並肩作戰，新北傳產都有高度韌性，調整腳步的速度很快。

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