川習會後140億美元對台軍售生變？ 黃重諺：未受干擾、進度可期

關於140億美元的對台軍售案，國安會諮詢委員黃重諺透露，目前沒有看到任何受到干擾的相關情況。（法新社資料照）

美美國政府正考慮是否推動140億美元的對台軍售案，被問及「川習會」後會有變數嗎？國安會諮詢委員黃重諺透露，目前沒有看到任何受到干擾的相關情況，還是在程序中、可以期待的，但整體來說當然還是越快越好。

針對美國國會早在年初就敦促川普批准這筆140億美元軍售，至今卻未見進度，在「川習會」後會有變數嗎？黃重諺在廣播專訪回應，以現在來說，其實沒有看到任何可能受到干擾等相關狀況，按照國防部跟美方接洽的進程，「坦白說它還是一個在程序當中、可以去期待的期間」，當然對我們來說是越快越好。

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被追問進度只差總統批准？黃重諺語帶保留地說，詳細進度還要跟國防部進一步了解，當然，後續國會程序的完成要經過總統再批准，並通知我方進行後續作業。

談到美國國務卿魯比歐在「川習會」時，罕見地在離開到訪國前接受訪問，黃重諺表示，各國元首每次和中國領導人見面，中國官媒都會迫不及待發布新聞資訊，裡面很可能會有對方沒有說的、但中方希望呈現的內容，因此美方事前也預作準備，像這次新華社在會談還沒結束，就已經發布新聞稿，按照中國的習慣，那是本來就寫好在那裡的。

被問到魯比歐特別在北京表達「美國對台政策沒有改變」，也是事前就在劇本中嗎？黃重諺說，相信一定是，一方面就整個議程安排，中方很可能凸顯自己要的方向，所以美方必須出來定錨，二方面是，其實中方花了非常大的篇幅、時間跟心力，希望在「川習會」促成某種對台灣的實質干涉。

黃重諺說，魯比歐就他的工作職責，就美國作為台灣長期的這樣的一個夥伴，確實選擇在這時候出來，再定錨一次美國對台灣或整體情勢的基本立場。

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