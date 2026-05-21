140億美元軍售等川普拍板！總統府樂觀：應該不會有變數

立法院司法及法制委員會今（21日）審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分，總統府秘書長潘孟安列席備詢。（記者田裕華攝）

美國總統川普日前談到，很快將就140億美元對台軍售案做出決定，但未明言批准與否，引發揣測。總統府秘書長潘孟安今（21日）評估，這一筆軍售案已經在美國國會都通過，美國國會議長亦表達希望川普儘速批准，「我們樂觀，應該不會有什麼變數。」

立法院司法及法制委員會今天上午審查115年度中央政府總預算案關於總統府主管（不含中央研究院）收支部分。民進黨立委張雅琳質詢時表示，台灣的外交處境非常艱難，全世界都清楚中國對區域安全的威脅，因此我國需要增加相關國防預算，最重要該被譴責的應該是中國，若藍白真的在乎台灣人的安全就應該譴責中國。

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張雅琳並詢及，針對美國約140億美元的對台軍售案，川普日前表態很快就會決定，但也提到「可能會批准、可能不會批准」，能否順利推進是一項重要觀察指標，總統府對於分批降規、被抽換項目、甚至被附加政治條件等可能性，是否有具體的因應方案。

對此，潘孟安回應，關於對台軍售的各項揣測，「川習會」後證明了三點，台海維持現狀、對台政策不變、軍購只和台灣談，「基本上，我們樂觀，而且也不會很大的變數」，因為協防第一島鏈符合美方利益，要在整個區域聯防形塑必要的自我防衛及反制武器。

潘孟安進一步盤點，韓國今年度總預算，在國防預算上增加到1.4兆元，日本則增加到新台幣2.2兆元，菲律賓連續3年都是二字頭的預算增加額度，但台灣還在原地踏步，好不容易才有一個總體的國防政策，從台灣之盾到陸海空垂直AI指管系統，很遺憾被設了很多條件。在整個軍購上很不順。

潘孟安認為，針對未來的這筆140億美元軍售案，美國國會已經通過，且國會議長亦表達希望川普儘速批准，因此總統府持樂觀態度，「應該不會有什麼變數。」

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