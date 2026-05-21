行腳宜蘭237村里 林國漳頭城出發啟動「蓋漳行動」

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳在頭城掃街，熱情和民眾握手。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天在頭城慶元宮，啟動「237宜蘭蓋漳行動」，將率黨公職走訪全縣237個村里，挨家挨戶把涵蓋交通與社福等政見文宣，親手交給鄉親，從「開蘭第一城」出發，力拚翻轉宜蘭未來。

「蓋漳儀式」由林國漳蓋下象徵足跡的印記，並展現綠營大團結氣勢，數10名黨公職參選人到場，象徵地方基層與產業對林國漳的強烈信心。林國漳強調，身為在地子弟，唯有透過一步一腳印親自握手傾聽，才能制定出真正符合基層民意的縣政藍圖。

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他表示，行腳隊伍每走過一個村里，便會在地圖留下印記，代表團隊紮實不投機的腳步，並號召鄉親於11月28日堅定蓋下支持林國漳的「章」，誓言以法律人的專業與誠信守護價值，為下一代簽署幸福契約。

針對首站自頭城啟航，林國漳宣示要恢復「開蘭第一城」榮景，主張交通觀光一次到位，未來將強力推動「頭城礁溪鐵路高架化」來打破隔閡，並結合烏石港、外澳及老街資源，推動「海洋計畫」與國際賽事，打造高質感帶狀觀光，精準將觀光產值，轉為實質在地經濟，讓頭城人引以為傲。

頭城在地縣議員林詩穎說，頭城過去被視為綠營沙漠，如今走入基層，沿途感受到的熱情，足見鄉親期待改變；頭城地區農會總幹事吳立民也霸氣力挺，強調選縣長要看能力與深耕程度，直呼「選對人，卡贏咱拚三代人！」期盼全縣鄉親大團結，讓專業人才入主縣府。

林國漳啟動「237宜蘭蓋漳行動」，將率黨公職走訪全縣237個村里，挨家挨戶把涵蓋交通與社福等政見文宣，親手交給鄉親。（記者王峻祺攝）

「蓋漳儀式」由林國漳（中）蓋下象徵足跡的印記，並展現綠營大團結氣勢。（記者王峻祺攝）

林國漳頭城出發啟動「蓋漳行動」，數10名黨公職參選人均到場力挺。（記者王峻祺攝）

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