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    首頁 > 政治

    國民黨茶壺風暴持續！邱毅稱趙少康聯手金溥聰、馬英九組「鐵三角」

    2026/05/21 11:27 即時新聞／綜合報導
    前立委邱毅。（資料照）

    前立委邱毅。（資料照）

    國民黨內部茶壺風暴持續，國民黨主席鄭麗文近日與中廣前董事長趙少康隔空交火猛烈，對此，前立委邱毅昨（20）日直言，趙少康已與金溥聰聯手，並和前總統馬英九形成「鐵三角」，還稱「少康幫」個個殺氣騰騰，「國民黨百年大業就是被這些人搞掉的」。

    邱毅在臉書粉專表示，最近趙少康又開始攻擊鄭麗文，儘管有網友認為趙已經「過氣」、「不足為患」，仍不能低估他，因為趙少康現在已與「金小刀」聯手，並搬出馬英九做後盾，黨內的「戰鬥藍」也已啟動，「少康幫」個個殺氣騰騰，強調不能小看這等殺傷力。

    邱毅分析，馬英九基金會風波再起，在「金小刀」操盤下，馬英九不再「不沾鍋」，他決心解散三人調查小組，並更換董事會成員，看來他真把基金會當成他私人財產，準備把了解內情的蕭旭岑滅口。

    邱毅推測，馬英九要的就是「蕭旭岑有侵佔罪」，必須移送法辦，再順藤摸瓜就可打到鄭麗文，「這招借刀殺人的手法，一看就知道可能來自金小刀。」不過，邱毅認為，馬英九錯估了形勢，看起來溫馴的李德維竟挺身而出，揭發了這場名為查帳實則鬥爭的局。

    邱毅直指，趙少康和「金小刀」合軍了，再加上馬英九成了「鐵三角」，很遺憾這三個人遇上民進黨就怯懦，但遇到自己人要剷除異己，個個成了翻雲覆雨的鬥爭高手，國民黨百年大業就是被這些人搞掉的。

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