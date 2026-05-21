反擊黃國昌「治理鐵三角」 藍營吳旭智拋大新竹「理工三博士」

國民黨新竹縣議員吳旭智今天拋「理工三博士」反制黃國昌的「治理鐵三角」說，賦予大新竹藍白合不同的整合視野，爭取自己成為最後被共推的竹北市長候選人。（吳旭智提供）

力拚要選新竹縣竹北市長的國民黨新竹縣議員吳旭智，反擊台灣民眾黨主席黃國昌針對大新竹藍白合，拋出竹北邱臣遠、竹市高虹安、竹縣徐欣瑩組成「治理鐵三角」的說法，從學經歷、施政實績以及科技治理思維，拋出「理工三博士」：徐欣瑩、高虹安、吳旭智攜手共治大新竹，才能真正發揮前瞻效果，而非流於傳統選票分贓。

​吳旭智說，​徐欣瑩和​高虹安各自的博士背景眾所周知。他則是國立交通大學資訊科學博士、美國麻省理工學院（MIT）旅居科學家，專精於人工智慧領域。所以他們3人在治理思維上高度一致，是新竹縣、市跟竹北市最完美的「高學歷、科技治理、專業市政」政治組合，可望替大新竹帶來前瞻性的城市規劃和治理實績，更能說服藍白合在大新竹並非流於選票分贓。

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他還說，新竹縣府和竹北市公所近年都面臨公務員額欠缺失衡問題，他主張「AI精簡行政、釋放效能」，不停留在增加員額的傳統思維上去解套。因為現行公務體系仍沿用1998年的國家編制，就是增加員額也難以吸引人才。

​2年前他成立「新竹縣AI產業發展聯盟」，近3年持續在公務體系推動AI賦能課程，輔導公務員運用 NotebookLM、AI Agent 等前瞻工具，導入科技取代人力，讓公務員從繁瑣的行政庶務中被解放也提升決策品質，讓城市治理更有效率和溫度。​所以他呼籲藍白合不應流於選前的選票精算與權力整合，更應思考選後如何在城市治理與前瞻思維上深度合作。

國民黨新竹縣議員吳旭智（立者）今天拋「理工三博士」反制黃國昌的「治理鐵三角」說，賦予大新竹藍白合不同的整合視野，爭取自己成為最後被共推的竹北市長候選人。（吳旭智提供）

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