中國禁漁期澎湖海域突現多艘中國小艇 動機可疑

澎湖漁民海上拍攝到中國小船，卻未見母船蹤影。（漁民提供）

中國禁漁期自5月1日起展開，嚴禁各式漁船出海作業，但今年小管季到來，近日卻有澎湖漁民發現，多艘中國小快艇越界放滾捕撈小管，沒有發現釋放小船的母船，動機相當可疑。懷疑是中國故意放小船越界來澎湖作業，試探我國海巡執法程度。

中國的海洋伏季休漁期，為每年的5月1日至8月中旬或9月不等，涵蓋渤海、黃海、東海與南海4大海域。各地區與不同漁船作業類型的具體起訖時間略有不同（例如部分區域至8月16日或9月16日），實施「船進港、人上岸、網入庫」的嚴格管理，違者將面臨執法單位查處，基本上就是所有漁船不得出海作業。

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今年中國禁漁期展開以來，大型鐵殼船、AB船不見了，取而代之的卻是「子母船」，但令人感到詭異的是，只見小型子船快艇，卻未見大型母船在旁，由於小船耐航力及油箱存量有限，一定需要大型母船裝載，同時依照中國禁漁期規定，任何漁法作業漁船都不能出海，這些小型快艇由何而來？動機如何？都令外界起疑。

由於今年澎湖小管捕獲量仍然少，目前預估小管售價會和去年一樣居高不下，去年就因中國海警船在海峽中線以西執法巡邏，導致澎湖漁船不敢深入捕撈，今年再加上中國刻意放小快艇越界捕撈，情況可謂雪上加霜，澎湖漁業資源受到政治力干擾情況愈來愈嚴重。

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