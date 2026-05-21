嗆金溥聰開記者會恐牽涉隱私 李德維：此事和馬英九的健康非常有關

馬英九基金會調查小組發言人李德維今受訪直言，若基金會要就蕭旭岑案召開記者會，須考量是否牽涉到前總統馬英九的隱私，不是前國安會秘書長金溥聰想開就開。（資料照）

馬英九基金會對調查前員工蕭旭岑財政紀律案之三人調查小組下最後通牒，27日若不提出調查報告就開記者會讓真相大白。調查小組發言人李德維今受訪直言，要考量是否牽涉到前總統馬英九的隱私，不是前國安會秘書長金溥聰想開就開；李也說，有一派的人認為這件事情跟馬英九的健康無關，「但我認為是非常有關的，分不開」。

李德維：記者會不是金溥聰想開就開

主持人王淺秋詢問李德維，如果基金會在記者會公佈相關資料，三人調查小組會追究法律責任？李德維說，沒有錯，因為在3月27日的董事會裡大家就有談，所有的東西要等調查報告出來後，董事會通過，「因為這裡面當然又牽涉到所謂馬英九前總統，所以非常非常的敏感」。

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李德維說，所以哪些東西應該拿出來公布？「我相信不只馬總統，沒有一個人願意把自己所有的東西攤開來給人家看」，所以這部分有沒有牽涉到馬英九的隱私，基金會的隱私，都必須去考量，不是隨便一個人，包含「金老師」在內，「我想要開記者會、我想要說就說」。難道所謂的代理執行長（指）有這個權力嗎？沒有。

李德維指出，財團法人還是有一定的遊戲規則，調查報告不通過基金會最高權力的機關董事會，可以恣意妄為時，那就無法無天了。所以他建議基金會的工作人員，不要去做這些違反財團法人法的事情，「當然他要做那是他的事」。但是三人小組也好、董事會也罷，他們依據法律的堅持還是要有，「因為在過程裡大家其實有個本心，還是希望保護馬英九的，這個事情的關鍵當然還是回到馬英九前總統的身上」。

主持人王淺秋詢問馬英九到底怎麼想？李德維表示，基金會的新聞稿裡說「馬總統很健康」，前中廣董事長趙少康也說：「馬總統的健康是一回事，這個財務紀律又是另外一回事」。但李德維強調，由於這件事裡面都是人的事，所以人的健康與這一個部分有沒有關聯？有關聯，但他也不好去說三道四，但是三人小組不是這麼單一地來看這一個問題。

李德維說，也許有一派的人認為這件事情和馬英九的健康無關，「但至少我個人認為是非常有關的，分不開」，因為當你的健康會影響到你的工作、思想和言語，甚至於記憶力的時候，其實是有關係的。所以三人小組必須從馬英九身邊的人去了解他平常的狀況和狀態。李強調，犯法的事情是都不能做的，但是這件事情和健康有沒有關係？有關係。

李德維疑馬英九上週和他通電話 「是唸稿子的」

李德維也透露，他上週有接到馬英九的電話，但馬包含開董事會、和我通電話，其實他可以感覺地出來，其實都是有準備稿子，是唸稿子的。開會時馬英九自己說，大家會覺得很奇怪為什麼他唸稿子？因為他覺得很重要所以他唸稿子。但馬和他通話時，他可以感覺出來馬也是在讀稿子，兩次通電話講的內容完全一樣，「我認為這當然都是幕僚幫忙準備好的」。

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