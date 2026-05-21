新竹市棉絮飛舞惹民怨 議員陳建名質疑市府業務交接失靈

木棉花絮隨風飄散易誘發過敏原，新竹市議員陳建名提醒高虹安市府應趕緊進行木棉樹果實摘除作業，不要出現業務交接失靈情形。（照片取自陳建名粉專）

每年4-5月是木棉樹棉絮飄散的季節，新竹市不少行道樹及校園都出現棉絮隨風飄散場景，不少人對花粉及棉絮過敏，也出現打噴嚏及搔癢等過敏症狀。市議員陳建名表示，這幾天市區隨處可見棉花滿天飛舞，其實是木棉花果實成熟爆開，裡面的白色棉絮隨處飄散的結果。過往市府會提早趁果實爆開前將果實修剪摘除，避免棉絮飄散，但顯然高虹安市府的業務交接失靈，讓市區出現這種看似浪漫卻隱藏危機的場景。

市府養工處表示，木棉樹果莢打除作業有列在工作清單內，5月起完成三民公園、東大路路樹、護城河、新竹公園、林森路與復興路口、中華路一段、經國園道、牛埔東路、大湳雅公園、尚濱路路樹、景觀大道路樹、大湖路路樹、建功公園及明湖公園等地點的處理作業。因校園周邊非其維管範圍，如學校有需求，養工處將錄案協助辦理。

請繼續往下閱讀...

陳建名說，這種看起來浪漫的棉絮隨風飄散，卻隱藏許多困擾。像棉絮夾帶的灰塵、花粉會讓過敏體質的大人小孩噴嚏不斷、鼻癢眼睛癢；冷氣、汽機車空氣濾網，甚至排水孔會被堵塞；大量堆積的話，更可能引起火警、影響交通安全。他這2週擔任西門國小的導護工作，就看到很多小朋友因棉絮飄散而打噴嚏及鼻子搔癢。

他說，過往的做法是市府會趁果實爆開前將果實修剪摘除，避免木棉樹棉絮隨風飄散，但顯然這項工作沒有被列入新成立的養護工程處的業務交接清單中，提醒市府不要等棉絮已飄散才摘除果實，應視氣候及風向提早作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法