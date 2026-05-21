迴力鏢來了 柯志恩文宣海報竟出現12年前就歇業的夜市

柯志恩的文宣海報，地圖中出現2014年就永久歇業的鼎山夜市。（圖擷自張博洋臉書）

迴力鏢來了!國民黨高雄市長參選人柯志恩日前才酸對手賴瑞隆，宣講時背後簡報檔出現錯字，如今被發現她廣發的政策文宣海報，竟然出現12年前就歇業的鼎山夜市；對此，市議員張博洋批說，這就是台北團隊對高雄不熟，也是外地人對高雄陌生的表現，「請問高雄為什麼要投給複製貼上，連校稿都懶的市長參選人？」

這兩天，高雄不少民眾家裡的信箱，陸續收到柯志恩陣營派發的文宣海報，圖文並茂揭示她對城市發展的未來願景。但有民眾發現，翻開她文宣中「軌道經濟大戰略」的頁面，地圖中赫然出現2014年8月就永久歇業的三民區鼎山夜市，事實上，該夜市現址幾年前已有寶雅和寵物公園等商店進駐。

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由於對手賴瑞隆日前在「台灣好生活」宣講活動時，背後播放的簡報檔出現錯字，將「選對的人、走對的路」，誤植為「選對的人，走對的人」，遭柯志恩酸說「高雄市民未來如何把複雜的市政交給一個連小事情、簡單的事情都可能會出錯的人？」言猶在耳，迴力鏢立刻打在自己身上。

對此，三民區市議員張博洋批說「鼎山夜市早就歇業了，妳還放在競選文宣上？用點心可以嗎？」有別於當年韓國瑜對高雄的全面否定，為了吸引中間選票，柯志恩採取肯定陳其邁的競選策略，但實際上這種做法只是在複製貼上，不只核心策略繞著黨意跑，競選策略繞著昔日對手陳其邁跑，標語叫做「這柯不一樣」，其實什麼都一樣。

張博洋認為，鼎山夜市的問題，「是台北團隊對高雄不熟，是外地人對高雄陌生，是柯志恩對高雄隨便」，更別提文宣裡面的高鐵、捷運、輕軌，每一樣都是國民黨當年大力反對，現在運轉順利之後竟大力收割。

市議員參選人尹立也說，柯志恩從2022年把「大立百貨」講成「大立光百貨」，到把衛武營說成「大武營」，再到近期把高雄車站說成「高雄火站」，甚至連早在2014年就永久歇業的鼎山夜市，都還出現在政策文宣地圖裡，這些錯誤已經不是單純口誤，而是反覆暴露同一件事：柯志恩根本不懂高雄。真正熟悉高雄的人，不可能連基本地名、文化地標、生活記憶都一再搞錯。

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