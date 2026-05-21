「川賴通話」賴將重申中國威脅 黃重諺解析背後戰略

美國總統川普證實將與賴清德總統通話。（法新社、美聯社；本報合成）

美國總統川普昨表示，將與賴清德總統通話；賴也說，他將在通話中表明「中國才是台海和平穩定的破壞者」、台灣對美軍購是維護和平的必要手段等。國安會諮詢委員黃重諺今表示，賴的表述是因為，不只台灣，日本、菲律賓等國近年都積極強化國防，第一島鏈的安全、和平也是美國的核心利益，台灣的存在非常重要。

被問及「川賴通話」會成真嗎？黃重諺接受廣播專訪時表示，目前還沒有進一步資訊，但就像賴總統昨天在就職2周年記者會上說的，如果有機會，他會透過通話告訴川普總統，台灣是在威權前線努力確保現狀，維持區域安全穩定最重要的行為者，中國反而在區域造成大家風險。

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黃重諺說，因為不只是台灣，現在日本、菲律賓等國，為什麼大家這2年都積極投入國防強化，進行各項演練或相關部署？大家的威脅來源都一樣，「其實中國才是唯一的原因，它才是挑釁者」。

針對賴總統提及，對美軍事採購是維護台海和平穩定的必要手段，黃重諺解析，不只因為台灣跟美國長期以來的合作，基於美方長久以來就《台灣關係法》或其他對台保證等承諾，更重要的是，台灣的安全、和平，剛好是美國在西太平洋、第一島鏈的核心利益所在，台灣的存在、跟大家的合作會非常重要。

針對菲律賓總統小馬可仕接受日媒專訪時重申，一旦台灣海峽爆發衝突，菲律賓很可能被捲入，儘管不願意，但「我們別無選擇」。黃重諺也說，確實，像前陣子日本防衛大臣小泉進次郎才到菲律賓參加「肩並肩」軍演，美國和菲律賓也有年度聯合軍演「堅盾」。

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