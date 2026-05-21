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    首頁 > 國際

    華爾街「銅牛」旁汽車爆炸！巨大火球嚇得民眾尖叫逃難

    2026/05/21 12:22 即時新聞／綜合報導
    美國紐約曼哈頓19日突發車輛起火爆炸事件。（擷取自x帳號@Osint613）

    美國紐約曼哈頓19日突發車輛起火爆炸事件。（擷取自x帳號@Osint613）

    美國紐約曼哈頓街頭19日發生一起車輛起火爆炸事件。現場影片顯示，一輛屬於紐約大都會運輸署（MTA）的汽車停在路邊，隨後迅速被烈火吞噬，並爆炸形成巨大火球，濃濃黑煙衝向天際，嚇得周圍民眾尖叫倉皇逃離。

    綜合美媒報導，紐約市消防局（FDNY）表示，19日下午5時42分左右，警方和消防員接獲報案，前往百老匯與石街（Stone Street）路口處理汽車火警。由於事發於傍晚交通尖峰時段，地點距離華爾街著名地標銅牛雕塑（Charging Bull）僅一個街區，消防人員花了將近90分鐘才完全控制火勢。

    所幸事件中無人受傷，起火原因仍在調查中。

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