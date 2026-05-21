中國打壓錫安教會 創辦人金明日女兒：仍在運作

中國政府去年10月拘捕了與非官方基督教團體錫安教會有關的近20人，包括創辦人金明日。據美國之音，金明日牧師的女兒金婷雅日前透露，錫安教會仍在運作中。（資料照）

中國政府去年10月拘捕了與非官方基督教團體錫安教會有關的近20人，包括創辦人金明日。據美國之音，金明日牧師的女兒金婷雅日前透露，錫安教會仍在運作中。

美國總統川普日前訪問北京，期間與中國國家主席習近平會談。川普返程時在總統專機空軍一號（Air Force One）告訴媒體，習近平承諾「會認真考慮（釋放）那位牧師」。「那位牧師」就是金明日。

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據美國之音（VOA）中文網，金婷雅19日受訪時表示，錫安教會仍在運作中，她很感恩有很多人願意為信仰付出，因而感受到真正的信仰的力量。

金婷雅說，「其實我們錫安教會自從十八位牧者們以及同工被入獄以來，我們還是繼續聚在一起。我們有一個暫時的主任牧師，他身在美國，每週日的時候，也可以在美國開始直播，也持續地有線上線下這種模式的敬拜」。

華爾街日報先前披露，中國官方去年10月展開鎮壓行動，拘捕了與錫安教會有關的近20人，包括金明日。

錫安教會成立於2007年，性質為未註冊的家庭教會，影響力遍及中國40多個城市，擁有總數多達5000人參與的主日聚會。

2019年，錫安教會北京主堂遭強制關閉，金明日受到出境控管，自此無法離開中國與家人團聚。

據美國之音，金明日擁有美國的神學博士學位。他與妻子劉安娜及3名子女為美國公民。

中國政府要求宗教團體必須登記在冊，強調對國家和黨的忠誠。官方批准的基督教會稱為「自治、自養、自傳」的「三自教會」，非官方的其他宗教團體只能在地下進行宗教活動，稱為家庭教會或地下教會。

報導稱，金明日一直是家庭教會的領軍人物，長期以來試圖在中國政府嚴格控制的官方教會體系之外傳教。近年來，金明日越來越多地將傳教活動轉移到線上，觸及更多人群，同時也招致政府部門日益嚴厲的審查，並最終導致被捕。

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