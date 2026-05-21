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    首頁 > 國際

    川普攻伊Taco引發以色列總理納坦雅胡不滿 傳2人通話氣氛緊張

    2026/05/21 13:38 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普突宣布，原定重啟對伊朗的新一輪打擊行動，在中東盟友請求下決定暫緩，傳出此決定引發以色列總理納坦雅胡不滿，雙方進行了一次氣氛緊張的通話。（路透）

    美國總統川普突宣布，原定重啟對伊朗的新一輪打擊行動，在中東盟友請求下決定暫緩，傳出此決定引發以色列總理納坦雅胡不滿，雙方進行了一次氣氛緊張的通話。（路透）

    美國總統川普18日突宣布，原定19日重新對伊朗的新一輪打擊行動，在中東盟友請求下決定暫緩，再度陷入「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）質疑；傳出此決定引發以色列總理納坦雅胡不滿，雙方進行了一次氣氛緊張的通話。

    據美國媒體《CNN》報導，有知情人士透露，川普總統19日與總理納坦雅胡進行了一次氣氛緊張的通話，納坦雅胡主張對伊朗採取更強硬的立場，他認為戰事持續拖延下去只會讓伊朗受益。

    19日的通話中，納坦雅胡告訴川普，他認為推遲對伊朗的打擊是一個錯誤決定，川普應繼續按計畫行事。以色列官員承認雙方分歧明顯，川普希望看看能否達成協議，但納坦雅胡期待的是另一種結果。

    消息人士指出，以色列政府高層強烈希望重啟軍事行動，並且對川普繼續放任伊朗在外交上拖延的做法感到日益沮喪。

    針對這封通話，川普僅稱「他會做我讓他做的任何事」，暗示他仍掌握著主動權。他在20日稱，與伊朗的局勢正處於臨界點，如果外交能夠挽救生命，那麼值得再給外交幾天時間。

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