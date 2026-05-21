李四川：新北無菸害商圈從耶誕城做起

新北市長參選人李四川（左）20日上午與台北市長蔣萬安（右）一同視察新完工的台北市無菸城市指定負壓式吸菸室。（記者田裕華攝）

國民黨新北市長參選人李四川日前與台北市長蔣萬安合體開箱台北新建的吸菸室，李四川說，好的政策一定會納入競選政見，「雙北共治，共創共好」，新北可以從商圈做起，例如新北耶誕城也可以先做！

李四川今天（21日）在臉書張貼最新影片《新北無菸害商圈，從負壓吸菸室開始》說，在新北，看起來要從商圈做起，尤其是人多的地方做起，讓商圈無菸害，例如新北耶誕城，也可以先做一個吸菸室，模組化以後，就做組裝，就會很快。

請繼續往下閱讀...

他說，其實吸菸室裡面，最重要的就是讓吸菸室變成負壓，因為煙出來的時候才能排出去，所以那時候台北市長蔣萬安提出來的時候，我也跟新工處研究，工程的負壓設計，所以看起來做得相當不錯。其次，最重要的就是HEPA，把菸整個過濾掉，讓進來吸菸的民眾，不會有進入到毒氣室的感覺。

影片中蔣萬安說，台北市新工處他們有用很高的標準（四層過濾），包括初濾、濾油、活性碳，還有PM2.5，要很快排出去，所以負壓吸菸室排風的速率也有要求，就是每一秒要0.2公尺，也要感謝川伯當時給台北市府很多工程上建議，而且指示新工處，在建置的過程特別要注意細節。

李四川笑說，蔣萬安現在比他還專業。李四川最後說，「台北做到了，新北我接著做，從商圈開始」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法