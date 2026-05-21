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    首頁 > 政治

    與鄭麗文短暫同台「不只20秒」李四川：因為我行程排很滿......

    2026/05/21 16:32 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川（麥克風前）今早短暫同台，李四川說明，因為他行程排很滿，他跟鄭麗文報告要再走下個行程，過程應該不只20秒。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川（麥克風前）今早短暫同台，李四川說明，因為他行程排很滿，他跟鄭麗文報告要再走下個行程，過程應該不只20秒。（記者黃政嘉攝）

    國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川今於國民黨新北市黨部進行的「力挺李四川團結大會」短暫同台，李四川致詞完，兩人握手講幾句話後，李旋即離開，連合照也沒有；李四川下午受訪回應，因為他行程排很滿，他跟鄭麗文報告要再走下個行程，過程應該不只20秒，他也說，只要對選舉有利，不管是鄭麗文或所有人，他都會邀請（同台）。

    李四川今到淡水清水巖祖師廟參拜受訪，對於今早短暫與鄭麗文同台，是基於什麼考量，那麼急著離開？

    李四川回應，因為他的行程排得很滿，鄭麗文大概也知道他出來競選的時間較晚，原則上她希望能盡快的去走遍29區，所以她來，「當然我們打個招呼，她也希望我盡快再去跑行程」，應該不只20秒啦，「我站在那裡等她，還有跟她握手，也跟她報告我要再走下一個行程」。

    媒體追問，之後有機會邀鄭麗文一起同台？李四川表示，「只要對我的選舉有利的部分，不管是主席（鄭麗文）或是所有人，我都會邀請」。

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