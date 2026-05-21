山難獲救率創10年新高！ 內政部強化山域安全、陸空科技搜救

內政部今日舉辦部務會報會後記者會由馬士元政務次長兼發言人主持說明，國家公園登山管理及山域救援精進作為。（記者林哲遠攝）

內政部今（21）日部務會報安排國家公園署、消防署及空中勤務總隊報告「國家公園登山管理及山域救援精進作為」與「2026山域活動安全及山域救援體系精進研討會」辦理情形。部長劉世芳於會中指出，為因應近年山域活動人口增加及事故型態複雜化，內政部積極整合跨部會資源，由國家公園署從硬體設施與智慧科技雙管齊下，落實源頭安全管理。

劉世芳續指，消防署則自113年起投入約7.5億元預算推動「提升山域事故救援效能5年中程計畫」，全面強化科技搜救，使114年山域事故獲救率提升至93.24%，創下近10年來最高紀錄，獲救人數也達到648人，相較10年前成長近3倍。

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內政部說明，目前轄管之玉山、太魯閣及雪霸等高山型國家公園面積逾27萬公頃，涵蓋157座海拔3000公尺以上高山。114年度山域事故主因以「創傷」占31.21%最多，其次為「高山症」及「墜谷」各占15.6%，充分反映出高山環境具有地形困難、地質敏感及高海拔生理風險等特性。

面對隨著山林開放，山域意外事故與空勤山難救援架次攀升，高山救援任務具有高風險特性，劉世芳提醒，機組員特別注意天氣變化與操作安全，並請空勤總隊持續落實裝備維護、充實飛行量能，務必在可掌控的風險下，安全執行各項緊急搜救任務。

在防範山域事故上，內政部表示，國家公園署除了增設防迷設施與導引標誌外，也設置攜帶式加壓艙（PAC），有效協助高山症患者爭取黃金救援時間，各國家公園管理處亦於雪季等高風險期間，加強裝備檢查與防迷標記。另外，也透過「台灣登山申請一站式服務網」與「國家公園登山報到APP」，推播即時氣象與環境資訊，實施數位化動態安全管理。

內政部說明，為強化山域活動之制度化管理，已與運動部、農業部林業及自然保育署等相關部會研商，未來將配合主管機關制定登山活動管理專法，研擬高風險路線強制聘用合格嚮導等相關配套，以提升全國管理一致性。為提升山區原鄉部落在地自救互救能力，劉部長15日授旗成立12支原民特搜隊，共計216人，其中原住民比率達91.6%，期待能發揮在地經驗與地形熟悉優勢，平時在地支援山域事故救援任務，遇有颱洪等重大事故時，發揮保護族人安全最大能量，提升偏鄉原民地區災害應變效率。

此外，為深化山域安全與搜救制度之交流，內政部於28日辦理「2026山域活動安全與搜救系統精進研討會」，邀集中央及地方政府機關、學者專家、搜救實務團體及山域相關單位，共同探討山域活動安全、搜救體系、保險制度、公私協力及登山教育等議題，期望建立更具韌性的山域安全管理與救援機制。

內政部強調，將持續結合中央、地方及民間力量，攜手志工、在地部落及保安警察第七總隊等單位共同巡護與查核，維護山林環境與登山秩序，精進山域事故預防與救援量能。空中救援資源極其珍貴，呼籲民眾登山前應審慎評估體能、妥善規劃行程、備妥GPS通訊設備並落實留守人制度，期盼透過政府與民間密切合作，培養登山者的自律與責任意識，共同守護山林與生命安全。

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