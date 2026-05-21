川普預告和賴清德通話談軍購 中國外交部跳腳回應了

美國總統川普預告將與賴清德總統通話。（法新社、美聯社；本報合成）

美國總統川普20日被媒體詢問，是否有計畫致電台灣總統賴清德時說，「我會與他談，我會跟所有人談」。對此，中國外交部今日回應相關問題表示，堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。

川普昨日被記者提問：「你在做出軍售決定前，有計劃致電台灣總統賴清德嗎？」他回應，「我會與他談，我會跟所有人談。」回答一出引發國際關注。中國外交部今日例行記者會中，有媒體指出川普預告將與賴清德就軍售議題進行對話，詢問中國有何評論？發言人郭嘉昆表示，中方堅決反對美國同中國台灣地區開展官方往來，堅決反對美國向台灣出售武器。這一立場是一貫、明確、堅定的。

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郭嘉昆還說，中方敦促美方落實好中美元首會晤重要共識，兌現所作承諾和表態，慎之又慎處理台灣問題，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護台海和平穩定和中美關係穩定發展態勢。

針對川普預告與賴清德通話，我國外交部發言人蕭光偉說，總統已對外說明，台美溝通管道向來暢通，如果有機會，將反映希望對美軍購能夠持續進行等台灣社會的心聲。

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