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    日本議員上畠寛弘「大變身」！ 10年前模樣曝光網喊︰難怪被海關擋

    2026/05/21 17:11 即時新聞／綜合報導
    上畠寛弘曬出一組照片，分別是他28歲（左）與38歲（右）的模樣。（圖擷取自@uehata1204 Threads）

    上畠寛弘曬出一組照片，分別是他28歲（左）與38歲（右）的模樣。（圖擷取自@uehata1204 Threads）

    現年38歲的日本神戶市議員上畠寛弘，曾分享自己訪台時，因減重後的體態和外貌，與護照片相差甚遠，被台灣海關當場攔下嚴格檢查，趣聞讓台日民眾津津樂道。昨（20日）上畠寛弘曬出一組照片，分別是他28歲與38歲的模樣，判若兩人的對比，令不少網友吐槽，完全可以理解為何海關人員會攔下他。

    從畫面顯示，28歲的上畠寛弘臉部非常圓潤，看起來充滿福態且氣質有些老成；與之對比，38歲的上畠寛弘臉部瘦削許多，讓濃眉大眼的五官變得十分明顯，全身散發滿滿朝氣，看起來比實際年紀更年輕與活潑。上畠寛弘透露，28歲的照片是他2016年隨團訪台時所拍攝，沒想到10年的時間一下子過去了，感嘆光陰似箭。

    網友們則留言吐槽，「逆齡生長」、「這年紀是相反吧」、「果然胖子都是潛力股」、「正常人都是右邊變左邊吧」、「果然來台灣會變胖不是傳言」、「女大十八變，男大三十八變？」、「你這樣會被海關懷疑的話，真的不能怪海關」、「原本是可愛和善的人，後面變健康帥氣又和善的人」、「怎麼回日本瘦成這樣？快來台灣多吃一點吧」、「議員你的年紀是倒退了吧？居然變得更年輕更帥氣了！」。

    上畠寛弘曾自述，他過去體重曾高達115公斤，直到2021年，5歲女兒對他講出：「如果爸爸不減肥，我就不跟你結婚喔！」，這句充滿殺傷力的話語，讓他下定決心認真減重，結果不僅成功甩肉40公斤，還讓外貌宛如回春般，變得像是陽光清秀的社會新鮮人般。然而這個驚人變化，讓他訪台時發生一件頗為尷尬的糗事。

    根據上畠寛弘2023年11月在社群平台X的貼文，他搭機抵台後一度在入境時卡關，因為他減重後並未更換護照資料，因此照片仍是他減重前的樣貌，讓海關感到非常困惑，似乎懷疑他並非護照真正的持有者。所幸來台前，上畠寛弘曾在IG分享他的減重過程，於是趕緊展示給海關看，這才讓海關恍然大悟並大笑放行。

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