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這是同一人！ 日議員減重40公斤 入境台灣讓海關超困惑

現年35歲的日本神戶市議員上畠寛弘，過去曾重達115公斤，但受到年幼女兒一席話影響，目前已努力減掉了至少40公斤。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」）

現年35歲的日本神戶市議員上畠寛弘，過去曾重達115公斤，但受到年幼女兒一席話影響，目前已努力減掉了至少40公斤。（圖擷取自@NorihiroUehata 社群平台「X」）

2023/11/28 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕有些人經歷辛苦減重後，不僅體重會出現變化，外貌也可能有顯著改變，並容易發生令人哭笑不得的烏龍事件。日本議員上畠寛弘日前就透露，他減重成功後未更換護照，導致入境台灣海關時，對方非常困惑地不斷進行對比，所幸他曾在IG分享體態對比照，讓海關看完後大笑著放行。事件曝光後，也掀起網友熱議。

現年35歲的日本神戶市議員上畠寛弘，過去曾重達115公斤，但他在2021年被年僅5歲的女兒說，「如果爸爸不減肥的話，我就不跟你結婚喔！」自此開始努力控制飲食，不但成功減掉至少40公斤，甚至體態和外貌都出現非常大的變化，也因此讓他在日前入境台灣時，意外鬧出一件爆笑糗事。

上畠寛弘22日在自己的社群平台「X」（原推特）分享，他這天隨團訪台交流，不料在入境時卡關，因為自己持有的護照許久沒更新，因此照片仍是減重前的樣貌，導致長相與照片對不太起來，讓海關人員滿臉困惑地不斷來回進行比對。所幸他急中生智，秀出他曾分享在IG的減重對比照，讓海關看了爆笑高呼「Oh！ Good！」後，立即放行。

事件曝光後，引起不少台灣網友熱議，眾人看到對比照後也忍不住表示，「年輕了20歲」、「完全變了一個人！」、「笑到肚子痛哈哈哈」、「像爸爸和兒子的照片」、「真的是同一個人嗎？」、「簡直前世今生太厲害了」、「台灣海關也是個好人XD」「好像能理解海關的感受了」、「既然給你去台灣的機會了，那台灣一定會讓你胖到120公斤」。

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