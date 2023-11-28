這是同一人！ 日議員減重40公斤 入境台灣讓海關超困惑
〔即時新聞／綜合報導〕有些人經歷辛苦減重後，不僅體重會出現變化，外貌也可能有顯著改變，並容易發生令人哭笑不得的烏龍事件。日本議員上畠寛弘日前就透露，他減重成功後未更換護照，導致入境台灣海關時，對方非常困惑地不斷進行對比，所幸他曾在IG分享體態對比照，讓海關看完後大笑著放行。事件曝光後，也掀起網友熱議。
現年35歲的日本神戶市議員上畠寛弘，過去曾重達115公斤，但他在2021年被年僅5歲的女兒說，「如果爸爸不減肥的話，我就不跟你結婚喔！」自此開始努力控制飲食，不但成功減掉至少40公斤，甚至體態和外貌都出現非常大的變化，也因此讓他在日前入境台灣時，意外鬧出一件爆笑糗事。
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上畠寛弘22日在自己的社群平台「X」（原推特）分享，他這天隨團訪台交流，不料在入境時卡關，因為自己持有的護照許久沒更新，因此照片仍是減重前的樣貌，導致長相與照片對不太起來，讓海關人員滿臉困惑地不斷來回進行比對。所幸他急中生智，秀出他曾分享在IG的減重對比照，讓海關看了爆笑高呼「Oh！ Good！」後，立即放行。
事件曝光後，引起不少台灣網友熱議，眾人看到對比照後也忍不住表示，「年輕了20歲」、「完全變了一個人！」、「笑到肚子痛哈哈哈」、「像爸爸和兒子的照片」、「真的是同一個人嗎？」、「簡直前世今生太厲害了」、「台灣海關也是個好人XD」「好像能理解海關的感受了」、「既然給你去台灣的機會了，那台灣一定會讓你胖到120公斤」。
這是我減肥前後的照片???? https://t.co/WVrnTcBqJ2 pic.twitter.com/7LksWAHEb9— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 （@NorihiroUehata） November 23, 2023
只今無事に台湾????????に入国出来ました！台湾の審査官の方には最初パスポートの115キロの時の写真と比べられて戸惑われたのですがインスタのダイエットビフォーアフターの写真を見せてなぜか入国審査で爆笑されてoh！good！！と審査官に言われて入国許可頂きました。 pic.twitter.com/rLwWHX2pev— うえはた のりひろ 神戸市会議員【東灘区選出・自民党】 （@NorihiroUehata） November 22, 2023