為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國公主帕差拉吉蒂雅帕住院逾3年 王室證實病情惡化

    2026/05/21 17:21 中央社
    泰王拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主。（翻攝自微博）

    泰王拉瑪十世長女帕差拉吉蒂雅帕公主。（翻攝自微博）

    泰國王室今天表示，住院已逾3年的長公主帕差拉吉蒂雅帕病情惡化。現年47歲的她是泰王瓦吉拉隆功的長女，也是他與元配唯一的孩子。

    法新社報導，帕差拉吉蒂雅帕公主（Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati）2022年12月參與軍犬訓練時突然昏倒，送醫治療後便持續住院至今。

    泰國王室先前曾指出，長公主出現嚴重血液感染，肺部與腎臟功能均需依賴醫療設備及藥物維持。

    泰國王室宮務處今天發布聲明說，長公主因大腸發炎導致腹腔感染，目前有「生命徵象不穩、血壓偏低、心律不整及凝血功能異常」等情況。

    此外，長公主的肺部與腎臟功能目前仍需仰賴醫療設備及藥物維持。

    聲明還表示，「她的病情持續加劇」，且感染已惡化至難以控制，並波及其他器官。

    這位長公主在英國、美國和泰國接受教育，曾在聯合國任職，並積極提倡改善女性受刑人的待遇。

    她被認為與父親關係密切，住院前一年才被任命在國王侍衛指揮體系擔任高階職務。

    現年73歲的泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在4段婚姻中有7名子女，他尚未宣布誰是王位繼承人，不過按照繼承規定，男性享有優先權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播