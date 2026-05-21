嚴防俄國又用白俄羅斯當跳板出擊 烏克蘭加強與白俄邊境安全

21日發布影片截圖顯示，參與核武演習的士兵在白俄羅斯某處將飛彈裝到俄羅斯的「伊斯坎德-M」飛彈發射器上。（路透）

烏克蘭21日說，正在加強與白俄羅斯接壤的邊境地區的安全措施。

烏克蘭過去數週來一直警告，俄羅斯可能會利用其主要區域盟友白俄來發動新的攻勢。俄羅斯在2022年入侵烏克蘭時就以白俄為跳板，基輔當局此前指稱莫斯科可能會故技重施，從北方南下朝包括烏克蘭首都基輔在內的目標發動新攻勢。白俄位於烏克蘭西北方，兩國有長約1000公里的邊界。

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烏克蘭安全局（SBU）在聲明中指出，SBU人員與烏軍正在「我國北部地區執行一系列全方面增強型安全措施」；這些包括對個人與財產的檢查與控制在內的措施，「將有效威懾來自敵方及其盟友的任何侵略行為或行動」。

克里姆林宮18日駁斥烏克蘭指稱俄國要把白俄進一步拖進烏戰的指控，稱之為「企圖進一步煽動」。

俄羅斯與白俄本週舉行聯合核子演習，有數千名士兵、飛機與戰略飛彈部隊參與其中。烏克蘭總統澤倫斯基在雙俄聯合軍演期間的20日說，俄羅斯若真膽敢擴大侵略，烏克蘭「準備好回應敵方可能採取的任何行動方案」。

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