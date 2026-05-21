為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「史詩怒火」將登大螢幕！大場面爆破導演麥可貝拍營救F-15飛官電影

    2026/05/21 16:18 即時新聞／綜合報導
    億萬大導演麥可貝（左）將與環球影業合作，把川普的對伊朗戰爭「史詩怒火」搬上大螢幕。（路透）

    億萬大導演麥可貝（左）將與環球影業合作，把川普的對伊朗戰爭「史詩怒火」搬上大螢幕。（路透）

    美軍「史詩怒火」行動中，1架F-15E戰鬥機4月3日在伊朗境內遭擊落，美軍營救出2名落入敵境的飛官，這段驚險救援過程將登上大螢幕，將由擅長軍事場景、爆破的億萬大導演麥可貝（Michael Bay）執導。

    綜合外媒報導，曾執導珍珠港、《變形金剛》系列、班加西的秘密士兵的億萬大導演麥可貝將與環球影業合作，把川普的對伊朗戰爭「史詩怒火」搬上大螢幕，劇情聚焦於營救F-15E戰鬥機2名飛官的驚險救援行動。

    這個行動被美國總統川普稱為「美國史上最英勇的搜救行動之一」，麥可貝在聲明中表示：「在我長達30年的職業生涯中，與國防部以及優秀的美國軍人合作，建立了一段非凡的夥伴關係。」他強調這部電影將頌揚「我們軍人的真正英雄主義和堅定不移的奉獻精神」。

    預計這部電影將改編自作家祖科夫（Mitchell Zuckoff）即將出版的新書，祖科夫之前寫過《13小時：班加西的秘密士兵》，麥可貝也拍過那部電影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播