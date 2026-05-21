「史詩怒火」將登大螢幕！大場面爆破導演麥可貝拍營救F-15飛官電影

億萬大導演麥可貝（左）將與環球影業合作，把川普的對伊朗戰爭「史詩怒火」搬上大螢幕。（路透）

美軍「史詩怒火」行動中，1架F-15E戰鬥機4月3日在伊朗境內遭擊落，美軍營救出2名落入敵境的飛官，這段驚險救援過程將登上大螢幕，將由擅長軍事場景、爆破的億萬大導演麥可貝（Michael Bay）執導。

綜合外媒報導，曾執導珍珠港、《變形金剛》系列、班加西的秘密士兵的億萬大導演麥可貝將與環球影業合作，把川普的對伊朗戰爭「史詩怒火」搬上大螢幕，劇情聚焦於營救F-15E戰鬥機2名飛官的驚險救援行動。

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這個行動被美國總統川普稱為「美國史上最英勇的搜救行動之一」，麥可貝在聲明中表示：「在我長達30年的職業生涯中，與國防部以及優秀的美國軍人合作，建立了一段非凡的夥伴關係。」他強調這部電影將頌揚「我們軍人的真正英雄主義和堅定不移的奉獻精神」。

預計這部電影將改編自作家祖科夫（Mitchell Zuckoff）即將出版的新書，祖科夫之前寫過《13小時：班加西的秘密士兵》，麥可貝也拍過那部電影。

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