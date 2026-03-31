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    與小草隔空交火爆紅！日議員上畠寛弘曬9年對比照 網嗨喊：割草養生術

    2026/03/31 13:27 即時新聞／綜合報導
    日本神戶市議員上畠寛弘。（擷取自@NorihiroUehata/X）

    日本神戶市議員上畠寛弘。（擷取自@NorihiroUehata/X）

    日本神戶市議員上畠寛弘近日因表態日本政府不應允許柯文哲這類「試圖逃避司法的人」入境，與民眾黨支持者「小草」及黨團主任陳智菡隔空交火，在台灣社群網路爆紅。今日他曬出兩張跨越9年的長相對比照，引發上萬人朝聖，更讓台灣網友歪樓直呼，這難道是「割草養生術」的神奇功效？

    上畠寛弘今（30）日在Threads曬出兩張個人照的對比圖，以中文寫下「左邊是29歲時的我，右邊是現在38歲的我」。照片中，29歲的他身形魁梧、臉頰圓潤，與現在38歲清秀、精悍的型男模樣判若兩人，迅速引發社群熱議，不到1天時間已累積26萬次瀏覽、2萬人按讚。

    網友見狀紛紛留言表示，「你是想證明，割草活動有益身心健康，促進新陳代謝，養顏美容嗎」、「割草養生術！」、「不是每個胖子瘦下來都是潛力股，但你絕對是張台積電！」、「難怪海關會滿頭問號」、「29歲像38歲，38歲像29歲，太厲害了！怎麼保養的」。更有人不少點名立委蔡易餘、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁，跪求議員傳授減重妙方，拯救他們的體重。

    事實上，這段驚人的瘦身歷程背後藏有一段溫馨父女情。上畠寛弘曾分享，減肥初心源於2021年時僅5歲的女兒對他說：「如果爸爸不減肥，我就不跟你結婚喔！」這句話讓他痛定思痛，靠著堅強意志與節食，從巔峰時期的115公斤一路減至75公斤左右，成功甩肉40公斤。他笑稱，後來女兒終於滿意並改口「可以跟爸爸結婚了」。

    這場「大變身」也曾在現實中引發烏龍。上畠寛弘透露，2023年11月他訪台入境時，海關人員盯著護照上的舊照與他本人許久，眼神充滿困惑。直到他展示社群平台上紀錄的體態演變過程，海關才恍然大悟大笑放行。

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    上畠寛弘曬出29歲及38歲的個人照片，強烈對比引發網友討論。（擷取自上畠寛弘/Threads）

    上畠寛弘曬出29歲及38歲的個人照片，強烈對比引發網友討論。（擷取自上畠寛弘/Threads）

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