加速美伊和談 巴基斯坦陸軍參謀長訪伊朗磋商

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾今（21）日將訪問伊朗。（路透）

美伊停火協議已於4月8日生效，但美國總統川普5月20日警告，外交努力的窗口正在關閉，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也指責美國試圖重啟戰爭。在美伊氣氛緊繃背景下，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）今（21）日訪問伊朗。

根據《法新社》報導，川普20日告訴記者，「相信我，情況就在邊界線上。如果我們得不到正確的答案，事態會迅速惡化。我們已經做好準備。」

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目前，伊朗正研究美國提出的結束中東戰爭的最新方案。伊朗伊斯蘭共和國通訊社（ISNA）報導，穆尼爾21日將訪問伊朗，目的是與伊朗當局會談和磋商，但未提供更多細節。

穆尼爾訪問前，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）20日先到訪伊朗，會見了伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。

巴基斯坦是伊朗的東部鄰國，一直在美國與伊朗之間進行斡旋，試圖結束中東戰火。巴基斯坦近期舉動顯示他們加大外交努力，試圖加速美伊和平談判進程。

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